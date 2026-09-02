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La Opinión de Zamora lanza su suscripción semestral a la Edición Impresa Digital con un 50% de descuento

La promoción estará disponible únicamente durante 15 días y permitirá acceder durante seis meses a la edición e-reader del periódico

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M. S.

La Opinión-El Correo de Zamora pone en marcha este mes de septiembre una nueva promoción para sus lectores: la suscripción semestral a la Edición Impresa Digital con un 50% de descuento.

¡Suscríbete ahora!

La oferta estará disponible solo durante 15 días y permitirá disfrutar durante seis meses de la versión e-reader de La Opinión de Zamora, con acceso online a la edición diaria del periódico desde cualquier dispositivo.

La Edición Impresa Digital permite consultar el periódico tal y como se presenta cada día, con sus páginas, secciones, reportajes, entrevistas y contenidos, pero en formato digital y sin necesidad de disponer de la edición física.

La experiencia completa del periódico, en cualquier dispositivo

La Edición Impresa Digital permite disfrutar del ejemplar diario en un formato idéntico al papel, con todas sus secciones, reportajes y suplementos, pero con las ventajas del entorno digital. El lector puede ampliar el tamaño de letra, activar la versión en audio para escuchar las noticias, traducir los contenidos a otros idiomas y consultar el periódico hasta en tres dispositivos simultáneamente.

Ordenador, tableta o teléfono móvil: el periódico te acompaña donde estés y cuando quieras, desde primera hora del día.

Descubre la Edición Impresa Digital de La Opinión-El Correo de Zamora

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Solo durante 15 días

Con esta promoción especial de septiembre, La Opinión-El Correo de Zamora ofrece a sus lectores una forma más económica y cómoda de acceder durante seis meses a la edición diaria del periódico desde ordenador, tableta o móvil.

La promoción tendrá una duración limitada de 15 días, por lo que quienes quieran beneficiarse del 50% de descuento en la suscripción semestral deberán contratarla dentro del periodo establecido.

Una oportunidad para leer cada día La Opinión de Zamora en su versión e-reader, estés donde estés, y a mitad de precio durante seis meses.

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