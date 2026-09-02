Nueva ola de calor en Zamora: llega la "vuelta del verano" en septiembre

El calor también se apunta a la vuelta al cole y a la oficina tras las vacaciones de verano. El mes de septiembre nos recuerda que el periodo estival aún no ha finalizado con una nueva ola de calor que está activando los avisos amarillos y naranjas por calor en buena parte de España, incluida Zamora.

Como consecuencia de la presencia de una dana al suroeste de la Península y de una zona de altas presiones en el norte de África y mar de Alborán, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explica que tendrá lugar la entrada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión sobre buena parte de la Península y Baleares. "En combinación con la elevada insolación y la subsidencia, darán lugar a un ascenso progresivo de las temperaturas durante los próximos días, hasta alcanzar valores muy elevados para la época del año", advierte la Aemet.

Así, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas. De ahí que también se hayan activado los avisos por riesgo de incendios forestales en toda Castilla y León.

Tiempo en Zamora para los próximos días

El aviso amarillo por calor afectará a Zamora durante los dos próximos días. El jueves los termómetros subirán hasta los 37 grados con mínimas de 16. Al día siguiente, el viernes, el termómetro ascenderá hasta los 40 grados, con mínimas de 17 grados.

Tiempo en Zamora. / Aemet

Bochorno de cara al fin de semana

El sábado, los cielos despejados y radiantes darán el relevo a las nubes y la inestabilidad. Aunque el termómetro solo se suavizará unos grados menos durante las horas centrales del día, con máximas de 36 grados, las mínimas aumentarán hasta los 23 grados. Y, además, la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 50%. En los días siguientes, el descenso térmico será progresivo.