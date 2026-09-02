Una mujer ha sido atropellada en la calle Pavos de Zamora capital
Una mujer de 65 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo en la calle Pavos de la capital zamorana
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O. C.
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