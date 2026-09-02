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Una mujer ha sido atropellada en la calle Pavos de Zamora capital

Una mujer de 65 años ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo en la calle Pavos de la capital zamorana

Una ambulancia de Sacyl

Una ambulancia de Sacyl / Emergencias CyL

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O. C.

A las 12.54 horas se producía un atropello en la calle Pavos de Zamora por parte de un turismo que terminó con una mujer de 65 herida.

Para socorrer a la peatona se ha enviado a una unidad de Emergencias Sanitarias Sacyl y a la Policía Municipal para asistir el tráfico en la zona.

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