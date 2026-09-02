Una motorista herida tras una colisión en Cardenal Cisneros

A primera hora de esta mañana se produjo una colisión entre un turismo y una motocicleta en la glorieta que se encuentra junto al campus y la Comisaría, a la altura del número 38 de la avenida Cardenal Cisneros de la capital.

La Policía Municipal se desplaza al lugar del siniestro / Lucas Anta

Una mujer de 40 años, motorista, ha salido herida en el incidente, y en el momento en el que informaron a los medios sanitarios se encontraba consciente, tendida en el suelo. Hasta el lugar se desplazaron a las 9.00 horas medios de la Policía Municipal y Nacional y una unidad de Emergencias sanitarias - Sacyl para atender a la herida.