Una motorista herida tras una colisión en Cardenal Cisneros
Una mujer de 40 años ha resultado herida en la colisión y se encontraba consciente al ser atendida por los sanitarios
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O. C.
A primera hora de esta mañana se produjo una colisión entre un turismo y una motocicleta en la glorieta que se encuentra junto al campus y la Comisaría, a la altura del número 38 de la avenida Cardenal Cisneros de la capital.
Una mujer de 40 años, motorista, ha salido herida en el incidente, y en el momento en el que informaron a los medios sanitarios se encontraba consciente, tendida en el suelo. Hasta el lugar se desplazaron a las 9.00 horas medios de la Policía Municipal y Nacional y una unidad de Emergencias sanitarias - Sacyl para atender a la herida.
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