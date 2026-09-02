Hacia un manual que guíe el uso de la IA en las aulas

La inteligencia artificial necesita un manual minucioso para poder aprovechar todas sus potencialidades sin caer en el error de que sustituya al profesor en las aulas de un futuro que ya está muy presente. Martín Llamas, de la Universidad de Vigo, está precisamente trabajando en un estándar de guías de aplicación de la IA para la educación superior y sobre este procesó habló en la primera jornada del SIIE 2026, el Simposio Internacional de Informática Educativa que reúne en el Campus Viriato de Zamora a expertos, docentes e investigadores para debatir sobre cómo articular la innovación tecnológica sin incrementar la desigualdad social ni la brecha digital.

Es desde la Sociedad de Educación, que pertenece al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, desde donde se está trabajando en este proyecto, que Llamas confía en que salga a la luz en 2029. “La IA puede ser utilizada por los alumnos, los profesores y el equipo administrativo de cualquier centro educativo y cada uno de ellos tiene sus propios retos”, explica el docente, quien asegura que cada año que pasa se tiene mayor experiencia sobre la utilización de esta tecnología.

Martín Llamas, de la Univeridad de Vigo, en el Simposio Internacional de Informática Educativa / Lucas Anta

“Uno de los hitos básicos que debemos inculcar a todos, especialmente a los estudiantes, es que la IA no reemplaza los trabajos, sino que se convierte en una herramienta más “no solo en el aprendizaje, sino también después en el desarrollo profesional”, detalló.

En el caso de los profesores, la IA facilita su labor. “Ya no tiene que partir de cero para buscar y crear materiales, les ahorra muchísimo tiempo”, puso como ejemplo. Aun así, advirtió que, todos sus usuarios deben de tener claro que “su objetivo no es decirte la verdad, sino decirte lo que te agrada, aunque no sea cierto”.

Cómo aplicarla

Desde la organización de este encuentro, Miguel Ángel Conde reconoció que los docentes no solo deben ser capaces de utilizar estas nuevas herramientas, “sino saber aplicarlas de forma correcta”. Junto con la inteligencia artificial, las ponencias tratarán sobre juegos, mecanismos para facilitar el aprendizaje o su personalización, “además de ver cómo mejorar el rendimiento académico”, añadió Conde, quien aseguró que este tipo de encuentros “no solo sirven para presentar lo que hacemos, sino también para aprender de los demás”.

Miguel Ángel Conde, organizador del Simposio Internacional de Informática Educativa / Lucas Anta

Y así se hace, con conferencias en inglés, portugués o español, con ponentes y público de España, Portugal, Angola o incluso Irán.

Apoyo del Ayuntamiento

La concejala de Transformación Digital del Ayuntamiento de Zamora, Ana Belén González participó en la inauguración de este simposio internacional. Durante su discurso de bienvenida, destacó la trayectoria del simposio como “un espacio de colaboración activa y aprendizaje compartido entre disciplinas, instituciones y territorios”, enumeró.

Asistentes al Simposio Internacional de Informática Educativa / Lucas Anta

Sobre el lugar que debe tener la IA en el aula, González consideró que hay al respecto preguntas éticas y pedagógicas fundamentales. "Hablar de inteligencia artificial en educación no es únicamente hablar de herramientas, es preguntarnos qué tipo de aprendizaje queremos promover, cómo garantizamos la igualdad de oportunidades y cómo protegemos la privacidad y la autonomía de las personas. La IA puede ampliar capacidades y personalizar apoyos, pero si nos descuidamos, también puede incrementar las desigualdades. Su verdadero valor reside en mejorar la vida de las personas y fortalecer una educación crítica, inclusiva y de calidad", indicó.

El papel de las administraciones locales

En cuanto a la responsabilidad de los municipios en la transformación digital, la concejala señaló que la modernización “no debe quedarse en la mera tramitación administrativa, sino traducirse en servicios públicos más cercanos, accesibles y comprensibles, especialmente para las personas mayores”.

La concejala Ana Belén González. / Lucas Anta

Asimismo, vinculó la innovación educativa y tecnológica con la estrategia de desarrollo local y fijación de población. "Desde el gobierno de la ciudad de Zamora queremos reducir brechas e impulsar el talento de las generaciones más jóvenes para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en su tierra, o para que, si salen fuera, tengan las oportunidades para regresar. Acoger congresos como el SIIE es una magnífica oportunidad para conectar el conocimiento universitario con los desafíos reales del día a día", valoró.

Este congreso en Zamora es el primero que entra dentro del acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca para ayudar a la financiación de los encuentros que se realicen en la ciudad por la USAL y que cuenta con una financiación de 20.000 euros para los próximos tres años.

El simposio se prolongará hasta el viernes, así que, durante tres días, se acogerán ponencias, mesas redondas y presentaciones de investigaciones orientadas a evaluar de forma crítica la integración tecnológica en el ámbito educativo.