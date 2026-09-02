Excursión gratis al parque de tirolinas de Sanabria, autoprotección digital y cómo actuar ante catástrofes naturales: ocio y formación para niños y adolescentes zamoranos

Divertir y a la vez formar a la infancia y adolescencia zamorana de una forma distendida, a través del ocio, son dos de los objetivos del II Plan Local de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Zamora. La concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández, ha presentado este miércoles, junto a técnicos municipales y representantes de Cruz Roja y de la Fundación Eusebio Sacristán el programa de actividades que se ofrecerán gratuitamente a los menores zamoranos en el marco de la declaración de Zamora como Ciudad Amiga de la Infancia.

Las actividades se desarrollarán en la segunda quincena de septiembre y a lo largo del mes de octubre e incluyen tanto talleres formativos como excursiones, además de un juego de escape y un simulacro de actuación ante una catástrofe.

Se trata todas ellas de propuestas "pensadas para aprender, y nada mejor que el ocio para que el aprendizaje sea mucho más participativo", ha explicado Auxi Fernández, que ha recalcado el objetivo de favorecer la relación entre iguales y el respeto a la diversidad.

Inscripciones

Las inscripciones en las actividades, todas ellas gratuitas, se podrá realizar en la web municipal apuntame.zamora.es y la inscripción para la primera de ellas se abre el próximo lunes día 7, mientras que dos días después comienza el plazo para apuntarse a la excursión gratuita al parque multiaventura de tirolinas y cuerdas de Sanabria, con comida al aire libre y, si el tiempo lo permite, baño en el lago de Sanabria.

Presentación del II Plan de Local de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Zamora. / Alba Prieto

Esa excursión, para la que están disponibles 50 plazas para niños y adolescentes de 10 a 17 años, tendrá lugar el 26 de septiembre, con salida a las 8.30 horas en la calle Santiago Alba Bonifaz, en La Marina, y regreso a las 20.30 horas.

Esa jornada de ocio estará dirigida por monitores de la Fundación Eusebio Sacristán y se suma a otra excursión programada el 17 de octubre, para niños de 8 a 17 años, para visitar Salamanca, sus edificios civiles y sus entornos históricos y sociales. La inscripción en este caso arranca el 28 de septiembre.

Huella en Internet y redes sociales

En cuanto a los talleres de la programación, impartidos por Cruz Roja, el primero de ellos, titulado 'Mi huella digital' está dirigido a niños de 10 a 13 años, se celebrará los días 23 y 30 de septiembre, y abordará cuestiones como la privacidad y la protección de datos o el uso seguro de internet por parte de los participantes.

Otro taller de autoprotección digital es el titulado '¿De verdad me conoces?', dirigido a adolescentes de 14 a 17 años, y en el que se tratan el uso responsable de las redes sociales, la identidad digital o la reputación online, en dos sesiones programadas los días 7 y 14 de octubre en horario de tarde.

También se impartirá un taller de exploradores de la naturaleza en el centro de interpretación del parque de Valorio el día 10 de octubre por la mañana y se organizará un 'Scape room' el día 16 de octubre por la tarde, en ambos casos actividades dirigidas a edades de 10 a 14 años. Por último, los zamoranos de 14 a 17 años podrán apuntarse a un simulacro de catástrofe natural y actuación ante emergencias que está previsto el día 16 de octubre por la tarde.