¡Que empiece el baile de la diversidad! El folclore de cuatro continentes se cita en Zamora

Son bailes tradicionales de cuatro continentes los que se escenificarán en una nueva edición del Festival Internacional de Folklore de Zamora, un evento que en sus 22 ediciones se ha consolidado como referente no solo en España, sino también para grupos especializados internacionales. En esta edición los grupos llegan de Senegal, la isla italiana de Sicilia, Polonia, Portugal, España y Chile, aunque en este último caso la agrupación Weliwen abarca dos continentes, ya que además de interpretar bailes tradicionales del país sudamericano representa danzas indígenas de la isla de Pascua, ubicada en Oceanía aunque sea territorio chileno.

Programa

Como en ediciones anteriores, el FIFZamora contará con los mismos ingredientes de diversidad musical y colorido de indumentaria, de los que se podrán disfrutar en las galas de la plaza de la Catedral, el viernes y el sábado, días 4 y 5, a las 20.30 horas, y el domingo en la ceremonia de clausura a partir de las 20.00 horas.

También habrá, como en ediciones anteriores un taller de danza en la calle en la plaza de Sagasta, vermús musicales en la zona de pinchos de los Lobos el sábado y en la de los Herreros el domingo, a partir de las 13.00 horas en ambos casos. A todo ello se suma el tradicional desfile de los pueblos del mundo entre la Plaza Mayor y la plaza de la Catedral el sábado a las 20.00 horas y la recepción en el Ayuntamiento de Zamora el domingo al mediodía, con foto oficial de todos los grupos y danzantes, que este año congregará a unos 150 bailarines de los siete grupos participantes.

Presentación del Festival Internacional de Folklore de Zamora de 2026. / Alba Prieto

Este año, como guiño al incendio de Fermoselle de finales de julio, los tamborileros de Sayago serán los encargados de abrir la ceremonia inaugural del viernes en Zamora. Como otros años, el festival se extiende en los días previos a la provincia, este miércoles a Benavente y el jueves a Toro.

Danza, fuego y máscaras africanas

El presidente de la Asociación Etnográfica Don Sancho, Antonio Martín, ha ofrecido detalles de los grupos participantes este año. Así, los senegaleses del Ballet Jammu ofrecen espectáculos muy variados, con fuego y con máscaras para "traer la diversidad cultural africana y de las diferentes etnias de Senegal", mientras que desde Sicilia llega Citta di Agrigento, que ambientará Zamora "como si estuviéramos en una calle de Palermo" y cuyos bailes etnográficos beben también de la tradición española, ya que la isla italiana perteneció durante más de un siglo al reino de España.

El grupo Mali Gorzowiacy representará en el festival "la excelencia de la danza y la música del Centro de Europa", con una dirección artística "de alto nivel" y escenificación de bailes tradicionales de diferentes lugares de Polonia, como Cracovia, los Cárpatos o Zakopane.

El viaje de continente a continente sin moverse de Zamora continúa con los chilenos Weliwen, que el primero de los tres días de actuaciones en la ciudad se detendrán en el carnavalito andino, el segundo en el folklore del Pacífico de la isla de Pascua y sus danzas ancestrales y el domingo se despedirán de la plaza de la Catedral con bailes de la Patagonia. La gira por España de estos grupos folclóricos está coordinada por la asociación etnográfica Don Sancho de Zamora, que también los lleva a Málaga, Salamanca, Palencia y a las Jornadas Internacionales Folclóricas de Cataluña.

Folclore peninsular

De vuelta a la Península Ibérica, de Portugal se ha seleccionado en esta ocasión a un grupo cercano de La Raya, como es el de los Pauliteiros de Sendim, que mantiene los vínculos culturales con Zamora y dialoga con el folclore de esta provincia. Por último, la representación española estará integrada por los anfitriones de Don Sancho junto al grupo El Redoble de Cáceres, que llevará al escenario zamorano tanto los bailes típicos de esa provincia como los de la vecina Badajoz, en una muestra de la riqueza del folclore extremeño.

En la presentación del festival, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, ha puesto el acento en el intercambio cultural que favorece el festival, ya que es "muy importante mantener las tradiciones, pero también poder conocer las de otros países y culturas".

Por su parte, el diputado provincial de Cultura, Víctor López de la Parte, ha invitado a asistir a las actuaciones programadas en Benavente y Toro, que permiten el acceso a una cultura de calidad a los pueblos de la provincia. En representación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos ha resaltado que el festival permite a todos los zamoranos disfrutar de diferentes culturas y tradiciones "llenando las calles de color y fiesta". ¡Qué empiece el baile de la diversidad del FIFZamora 2026!