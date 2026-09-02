Crecen las peticiones de ayuda por ideas suicidas en el Teléfono de la Esperanza de Zamora

El Teléfono de la Esperanza lanza la campaña “Cuando solo ves…NADA”, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el próximo 10 de septiembre. Esta campaña tiene como objetivo hablar de dos realidades. Por un lado, la vivencia de la persona en crisis y cómo el sufrimiento intenso puede hacer que perciba cada vez menos alternativas, y, por otro, cómo el entorno a veces tampoco “ve nada” a causa de falsas creencias que dificultan detectar el sufrimiento, las señales, preguntar y acompañar a tiempo.

Una parte importante en la prevención del suicidio es intervenir lo antes posible, por lo tanto, dejarse llevar por creencias como que una tentativa solo busca llamar la atención, que el suicidio es un acto impulsivo o que solo los profesionales pueden ayudar en una crisis suicida, puede tener consecuencias desafortunadas.

ACTIVIDADES EL DIA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO (1O DE SEPTIEMBRE) Carpa informativa. De 10.00 a 18.00 horas, en la Plaza de la Constitución. Lectura del manifiesto. 20.30 horas, en la Plaza de la Constitución, con encendido simbólico de velas y actuación de los tres coros que entonarán "Signore de le Cime" Cine fórum, de 18.00 a 20.00 horas en el Museo Etnográfico. Se proyectará el documental "El estigma del silencio", seguido de un coloquio con la participación de expertos del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Zamora.

“Prevenir el suicidio no consiste en actuar solo en el momento de emergencia, sino que implica construir una cultura donde hablar del sufrimiento sea posible. Por eso, lo que buscamos con esta campaña es dar herramientas para reconocer situaciones de sufrimiento y posibles señales de alerta sin que pasen desapercibidas o minimizadas”, señala Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza.

En el primer semestre del año, el Teléfono de la Esperanza ha recibido 87.623 peticiones de ayuda. Aunque el nivel de demanda mantiene niveles similares a los del año pasado en el mismo período (con un ligero aumento del 0.5%), las demandas relacionadas con conducta suicida han aumentado un 10.6% con respecto a 2025.

El teléfono sigue siendo el canal principal de atención entre los mayores de 35 años, con un 71.67%. Mientras, el uso del Chat de la Esperanza ha crecido un 32.64% y se consolida como vía de contacto para la población más joven, donde las consultas realizadas por menores de edad suponen un 28.2%.

Actividades en Zamora

A nivel local, en el Teléfono de la Esperanza de Zamora, se han registrado múltiples problemáticas, destacando que la soledad no deseada está presente en gran parte de ellas, también se han detectado problemas de afectividad, ansiedad, rupturas, duelos e ideaciones suicidas.

Las actividades previstas con motivo del Día Mundial de la prevención del suicidio, este próximo 10 de septiembre arrancan con una carpa informativa, instalada de 10.00 a 18.00 horas, en la Plaza de la Constitución.

En el mismo lugar, pero a las 20.30 horas, tendrá lugar la lectura del manifiesto, con encendido simbólico de velas y actuación de los tres coros que entonarán "Signore de le Cime": Coro Sacro, Aures Cantibus y Amigos de la Ópera.

También se ha organizado un cine fórum, de 18.00 a 20.00 horas en el Museo Etnográfico. Se proyectará el documental "El estigma del silencio", seguido de un coloquio con la participación de expertos del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Zamora.

El objetivo final de la campaña es recordar que hablar del suicidio de forma cuidadosa no incita. Lo importante es ofrecer un espacio de escucha sin juicio y que la persona se sienta segura para pedir ayuda.

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del 717 003 717, disponible todos los días del año, las 24 horas. Además, el Chat de la Esperanza, funciona de lunes a domingo de 18:00 a 00:00, y puede utilizarse desde la web de la entidad (telefonodelaesperanza.org). Ambos recursos están atendidos por personas voluntarias formadas para escuchar y ayudar desde el respeto y la empatía.