La Ampa del Conservatorio de Zamora denuncia las malas condiciones del centro

La presidenta del Conservatorio de Zamora, Maruja Marcos, ha denunciado las malas condiciones que presenta actualmente el centro para la actividad docente y ha pedido a la Junta que se agilicen las obras de los nuevos espacios que se levantan en el recinto de la Universidad Laboral y a las que falta aún mucha tarea por hacer.

Marcos, que hizo las declaraciones en la sede de Zamora Decide junto al líder de la formación, Manuel Fuentes, indicó que "como presidenta de la Ampa, llevamos ya protestando y haciendo cosas a ver si el Conservatorio comienza en breve", Recordó que fue hace 18 años cuando comenzaron las obras en ese lugar, con la colocación de la primera piedra, a cargo del presidente Herrera, si bien en ese caso eran para un Palacio de Congresos. El proyecto fracasó y se replanteó de nuevo para Conservatorio.

"Continuamos en el año que estamos y creo que este año seguimos igual, que no va a comenzar el Conservatorio nuevo. Según noticias que tengo terminarían últimos de año o primeros del que viene", indicó la presidenta. "Eso lo iríamos viendo. Y luego falta todo el mobiliario y el equipamiento, con lo cual este curso va a ser nulo otra vez. Y el problema que tenemos es que los alumnos continúan en un Conservatorio que está en mal estado, hay mucha humedad"

Maruja Marcos explicó que "los profesores están dando las clases en mal estado. Y es un acúmulo de cosas para que los alumnos no puedan asistir todos los días, sobre todo cuando llega el invierno, porque también se nota el frío... No hay calefacción, no hay nada. Y lo están pasando muy mal".

La cifra de alumnos del Conservatorio, en torno a 320, es la misma que el curso anterior. "Hay gente que yo creo que están esperando al Conservatorio nuevo para empezar. Entonces es otro error que estamos teniendo y no sabemos cómo hacer". Entre tanto, tanto a padres como a profesores "nos dan largas diciendo que no nos preocupemos, que en breve va a pasar otro curso. Y los que lo están pasando mal son los alumnos y eso es inviable. Inviable estar así en esa situación en el siglo que estamos".

Fuentes recordó que estas obras han sufrido un parón de año y medio. En la previsión inicial deberían haber finalizado en julio de 2025 e incluso el presidente Mañueco prometió en octubre de 2022 que la instalación estaría en funcionamiento en el curso 24-25. Sin embargo, ahora mismo "falta casi la mitad de la obra interior, más los remates, más equipamientos. Y quedan cuatro meses para finalizar el curso. Por tanto, desde Zamora Decide pedimos una agilización real de las obras, que se puede hacer después de 18 años, y tener preparado todo el equipamiento para que en el mes de enero estuviera preparado si fuera conveniente realizar el traslado en las vacaciones de Navidad".

Concentración por la residencia de los Tres Árboles

Por otra parte, Fuentes animó a la participación ciudadana en la concentración prevista para este próximo sábado a las 12 de la mañana en la puerta de la Residencia de los Tres Árboles "para poder conseguir la continuidad" del centro "y que Zamora cuente con dos residencias públicas, como tiene León, o como tiene Burgos, o como tiene Valladolid, o como tiene Segovia. Recuerdo que Zamora tiene el porcentaje mayor de población, mayor de 65 años, de toda la comunidad autónoma".

"Es una deuda que la Junta tiene con Zamora. Tenemos el apoyo de las dos federaciones de asociaciones de vecinos de todos los barrios de Zamora. Y van a intervenir también en la concentración sus dos presidentes, Artemio Pérez y Venancio Santos, y vamos a darle participación a algunos vecinos que nos han dicho que quieren intervenir para poder pedir que esa residencia continúe abierta".

Recordó Fuentes que Zamora provincia "ha perdido en 15 años 14 plazas públicas de residencia, mientras seguían aumentando el número de ancianos, y en ese mismo tiempo, en 15 años, pues la población mayor de 65 años en la provincia ha aumentado en nada más y nada menos que 10.000 personas. Estos son los datos oficiales". Comparó la situación de Zamora con la de Segovia "que tiene dos residencias públicas y 444 plazas. Zamora tiene solo una residencia pública y 181 plazas".

Por otro lado, Fuentes consideró que en la convocatoria de la Federación de Municipios de apoyo a Ceuta se ha dado un "uso partidista" de la institución y por eso Zamora Decide no la apoyará, aún reconociendo que el Gobierno no lo ha hecho bien en este asunto y que la ciudad autónoma necesita el apoyo de todos porque "tiene muchos problemas".