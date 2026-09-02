Abierto el plazo de candidaturas para el premio "Pyme del año" de Zamora

El Banco de Santander y la Cámara de Comercio de Zamora, en colaboración con la Cámara de España y con el diario LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA han convocado la nueva edición del Premio Pyme del Año, en el que, durante estos diez años, han participado más de 14.000 empresas y que se ha consolidado como el galardón de referencia para reconocer la labor y los méritos de las pequeñas y medianas empresas de todo el país como palancas de generación de riqueza y creación de empleo.

Como principal novedad con motivo de su décimo aniversario, se otorgará la Mención al Legado Empresarial para reconocer a una empresa que sobresalga por su impacto económico y social en su territorio. Este premio se entregará junto al de Pyme del Año y los cuatro accésits de Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo, y Pyme Sostenible.

El plazo de presentación de candidaturas para el Premio Pyme del Año 2026 se abre el 2 de septiembre y se cerrará a las 20:00 horas del próximo 15 de octubre.

Podrán concurrir al Premio Pyme del Año todas las pymes de la provincia de menos de 250 empleados y con una facturación anual inferior a los 50 millones de euros en el ejercicio 2025, y con sede social en la provincia de Zamora. Igualmente, las empresas ganadoras de los diferentes accésits concurrirán al Premio Nacional en sus respectivas categorías.

La empresa ganadora concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se fallará en el primer trimestre de 2027. Igualmente, las empresas ganadoras de los diferentes accésits concurrirán al Premio Nacional en sus respectivas categorías.

Cómo participar

Las empresas interesadas pueden consultar la las bases del concurso y se deberán rellenar un formulario para participar.

El jurado valorará en sus deliberaciones méritos como la creación de empleo, con especial atención al empleo indefinido, las acciones de formación para los empleados, la internacionalización de la empresa, las iniciativas de digitalización e innovación, así como los proyectos sostenibles en los que ha participado.

Entre las bases figura que las empresas candidatas no podrán pertenecer a un grupo empresarial que no tenga la consideración de pyme. Las empresas ganadoras en ediciones anteriores en cualquiera de las categorías (Premio Pyme o Accésit) podrán volver a presentar su candidatura, siendo elegibles para alguno de los accésits o el Premio Pyme, pero nunca para la misma categoría por la que fueron galardonadas.

Y una misma empresa no podrá ganar dos categorías diferentes en una misma convocatoria, aunque los premios sí podrán concederse "ex aequo". Las empresas participantes en ediciones anteriores del premio, que no hayan obtenido galardón, podrán volver a presentar su candidatura.

El jurado valorará las diferentes candidaturas presentadas y seleccionará al ganador y, en su caso, los cuatro accésits, cuyos nombres se darán a conocer durante la ceremonia de entrega del premio que se celebrará en una fecha por determinar en 2026.

El jurado estará formado por un representante de la Cámara de Zamora, que ejercerá como presidente; un representante de la Cámara de Comercio de España; de la Delegación Territorial de Banco Santander en Zamora; un representante institucional, y un representante del diario LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

El jurado, a propuesta del Santander y de la Cámara de Zamora, concederá la Mención Especial al “Legado Empresarial”.

El premio consistirá en un diploma acreditativo para el ganador y para los cuatro accésits. Las empresas ganadoras en esta provincia estarán presentes en la campaña de comunicación offline y online que se llevará a cabo en los medios colaboradores.

La empresa ganadora del Premio Pyme del año 2026 de Zamora concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2026 que se fallará en el primer trimestre de 2027. Asimismo, las empresas ganadoras de los diferentes Accésits concurrirán a los accésits del Premio Nacional en sus respectivas categorías.