Así será Monte la Reina: el Ejército muestra el futuro cuartel de Toro por dentro

El futuro acuartelamiento del Ejército de Tierra, en Monte la Reina, en el término de Toro, será un referente de calidad de vida, sostenibilidad y eficiencia energética. Destacará por su innovación tecnológica en sistemas geotérmicos, autogeneración fotovoltaica y gestión avanzadas de las aguas.

Monte la Reina. Interior del cuartel. / IGE

Son los detalles que ofrece la Inspección General del Ejército en un espectacular video que recrea en detalle cómo serán las instalaciones y su integración en el entorno. La Inspección General del Ejército, con sede en Barcelona, es el mando responsable de las instalaciones del Ejército de Tierra en los ámbitos de infraestructura, vida y funcionamiento.

Monte la Reina. Zona de mando y patio de armas. / IGE

El vídeo sitúa el nuevo acuartelamiento "en el enclave de Monte la Reina, el corazón de las Tierras de Toro, provincia de Zamora" y dice que con él "nace un nuevo referente para las Fuerzas Armadas Españolas. Un lugar donde tradición militar y futuro se dan la mano. Bienvenidos al nuevo acuartelamiento de Monte la Reina".

Se trata de un cuartel de 77 hectáreas "integrado en el entorno, ya que se funde con el paisaje. Un espacio que respira con el paisaje. Aquí la sostenibilidad no es un eslógan, es la base de todo el proyecto en las distintas zonas de instrucción, alojamiento, mando, servicios, material, seguridad y deportes".

Monte la Reina. Soldados durante unas maniobras. / IGE

Los edificios, por ejemplo, están "diseñados bajo los estándares más exigentes de eficiencia energética. "Innovación tecnológica al servicio de la Defensa. Sistema de energía geotérmica de última generación para calefacción y refrigeración. Más de 1.500 kilovatios en placas fotovoltaicas. Autonomía energética total", son algunos de los datos que resalta el Ejército.

La recogida de aguas pluviales "cuenta con depuración biológica avanzada".

Monte la Reina. Zona de adiestramiento contra guerrilla urbana. / IGE

Las edificaciones se construyen con fachadas ventiladas, madera certificada, acero reciclado y hormigón de bajo carbono. El lugar donde la fuerza recupera su esencia. Un estándar de excelencia que reconoce el compromiso y el sacrificio de nuestros militares".

Funcionalmente las instalaciones serán de vanguardia, con aulas digilates y simuladores. Tecnología punta que se extiende al control de accesos y gestión de las redes de trasmisión y en la zona de comunicaciones y de seguridad.

Monte la Reina. Entrada principal del acuartelamiento. / IGE

En el cuartel se han diseñado también instalaciones de alto rendimiento "para el entrenamiento físico militar para maximizar la capacidad operativa del soldado". Junto a ellas, "zonas de descanso y convivencia, servicios y ocio para la recuperación y el bienestar del personal en sus horas libres".

Buena parte de la superficie del cuartel la ocupan las "instalaciones lógisticas y de material, infraestructura para el mantenimiento y puesta a punto de material y equipos". Y existen también instalaciones de instrucción táctica en entornos urbanos en la zona de instrucción y adiestramiento".

Monte la Reina. Tinglados para vehículos y material. / IGE

Finalmente, aparece la recreación de la "zona de mando para coordinar las unidades y albergar actos institucionales", en torno al patio de armas.

"Monte la Reina no es solo un cuartel, es el compromiso del Ministerio de Defensa con la excelencia operativa y el liderazgo de nuestros soldados. Monte la Reina, listo para el siglo XXI, listo para servir a España", reza el audiovisual propagandístico del Ejército de Tierra.