Quejas por el "tocón matón" de Zamora: advierten del riesgo de caídas

Entre la avenida de Portugal y la calle Cortinas de San Miguel se encuentra la calle Luis Ulloa Pereira. Y a la altura de la mitad de la calle, en el número 6, los viandantes han detectado un peligro en uno de sus alcorques. Se trata de un tocón, es decir, de la parte de un tronco que ha sido cortado. "Se mantiene un resto de una estaca en forma de cuchillo, lo que representa un peligro para los viandantes ante una posible caída", advierten. Estos lectores indican que el puntiagudo resto de madera no ha sido retirado por los servicios municipales de jardines y piden una solución para evitar posibles tropiezos: "No cuesta nada prevenir".

Tocón en la calle Luis Ulloa Pereira. / Cedida

Quejas en apuntamelineazamora.es

En este punto, cabe recordar que el Ayuntamiento de Zamora dispone de la página web lineazamora.es en la que, además de apuntarte a talleres, pedir cita para algunos servicios municipales o reservar el uso de instalaciones deportivas, también existe un apartado para comunicar desperfectos, averías o incidencias en el mobiliario urbano, como una farola, un bache, señales, arbolado, un semáforo, etcétera. Si lo deseas, puedes acceder directamente desde aquí: https://avisos.lineazamora.es/.

Línea Zamora. / Web https://lineazamora.es/

En la web, para elevar tu queja solo tendrás que indicar un nombre, facilitar una dirección de correo electrónico y un teléfono de contacto, además de tu queja, que podrás redactar en el apartado "comentario". Además, podrás indicar el lugar exacto de la incidencia, es decir, la ubicación de esa papelera rota o baldosa suelta. De igual modo, también podrás adjuntar una foto del desperfecto que quieras poner en conocimiento del Ayuntamiento para ofrecer todos los detalles posibles y facilitar que la incidencia se resuelva lo más rápido posible.

Línea Zamora Avisos. / Web https://avisos.lineazamora.es/