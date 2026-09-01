El PSOE abre el proceso de Primarias en Zamora, aunque Gago tiene el puesto asegurado

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Zamora se reunía este martes para dar el pistoletazo de salida a un curso político marcado por los preparativos de las elecciones municipales previstas para el 23 de mayo del próximo año. De acuerdo al reglamento y los estatutos del PSOE en los municipios mayores de 20.000 habitantes los cabezas de lista deben elegirse mediante un proceso de Primarias que en el caso de Zamora deben celebrarse solo en una localidad, la propia capital, que es la única que supera esa cifra de población.

Por tanto, toca abrir el proceso para que "cualquier afiliado, cualquier compañero que quiera presentarse, pues lógicamente tiene la oportunidad de hacerlo", señaló el secretario general provincial, Antidio Fagúndez.

Hay varias "ventanas" para poder hacer las Primarias, y el PSOE de Zamora ha elegido "la de septiembre, creemos que es la mejor oportunidad". El proceso comienza este mismo miércoles día 2, "con la aprobación de estas Primarias por parte del Partido Socialista de Zamora". Los candidatos tendrán desde el día 4 hasta el día 7 de septiembre "para poderse presentar, presentar su candidatura".

Es esa fecha del 7 de septiembre, es decir, el próximo lunes, cuando la Comisión Ejecutiva Provincial "designará al candidato, a los candidatos que puedan concurrir". Antidio Fagúndez no habló de nombres pero es vox pópuli que el actual portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento, David Gago, se presentará a las Primarias para encabezar la candidatura y posiblemente va a ser el único candidato, ya que a estas alturas no hay constancia de que haya ningún nombre alternativo que pueda hacerle sombra.

Antidio Fagúndez, flanqueado por Iñaki Gómez y Patricia Martín. / Victor Garrido / LZA

En caso de que se presente más de un candidato se abriría un proceso de recogida y de presentación de avales que irán del 9 al 16 de septiembre. Y la jornada de votación sería el 26 de septiembre, para elegir al candidato a la alcaldía, al Ayuntamiento de Zamora.

En caso de que no haya más candidato que David Gago, como es lo más probable, los procesos se acortan y el próximo día 7, por la tarde, "tendríamos ya la proclamación definitiva en caso de que solo concurriera una persona".

Además de las Primarias de la capital, el principal trabajo que encara el PSOE de Zamora es el plan de extensión de listas, es decir, la elaboración de las candidaturas municipales en los diferentes ayuntamientos de la provincia con el objetivo de presentar las 248.

Fagúndez asegura que los candidatos de los municipios de más de mil habitantes están ya prácticamente completados "con algún fleco que nos queda, y estamos abordando el resto, hasta los 248 municipios con el compromiso y la garantía de poderlo intentar presentar en todos los ayuntamientos y darle la oportunidad a cualquier zamorano que se quiera presentar o que quiera votar, en este caso, al Partido Socialista, que lo pueda hacer. Este es nuestro compromiso y lo que queremos.

Fagúndez evitó dar nombres, pero dejó claro que los actuales alcaldes, caso de Carlos Rodríguez en Toro, tendrán las puertas abiertas si desean ser de nuevo cabeza de lista. En Benavente será la Ejecutiva local la que decida, aunque parece que Patricia Martín es la mejor situada. De hecho es la secretaria general de Benavente, vicesecretaria provincial, "tiene toda nuestra confianza y queremos y deseamos que sea ya la candidata", señaló Antidio Fagúndez.

Fiesta de la Rosa

Fagúndez indicó que el próximo día 12 de septiembre "empezaremos también con la militancia el curso político haciendo una Fiesta de la Rosa, como convocamos habitualmente en Benavente. En este caso lo vamos a hacer en el municipio de Fuentes de Ropel" en lo que será el 20 aniversario ya de la celebración de la Fiesta de la Rosa.

"Contaremos con la presencia del secretario general de Castilla y León, con Carlos Martínez, que estará aquí con nosotros, e iniciaremos ese curso político. Y también avanzaremos las propuestas políticas que queremos llevar a cabo en las Cortes de Castilla y León, que ya lo están haciendo los procuradores, como sabéis, los procuradores socialistas de la provincia de Zamora, tanto Iñaki Gómez, Patricia Martín como Javier García lo hacen permanentemente. Pero reivindicando sobre todo todas esas infraestructuras o necesidades o quejas que nos trasladan los vecinos y que lo vamos a hacer a nivel del parlamento autonómico".

Ceuta

La concentración convocada por la Federación de Municipios de apoyo a Ceuta, no es del agrado de los socialistas de Zamora. "Lo hemos también hablado con muchos alcaldes que tienen también este problema, y consideramos que el Partido Popular nuevamente lo que hace es utilizar las instituciones para su interés político".

"Lo vemos, prosiguió el líder de los socialistas zamoranos, cada día en el Senado. En el Senado cambian los reglamentos, a veces incluso de un modo anticonstitucional, solo para hacerle daño al Gobierno de Pedro Sánchez, y en este caso es lo mismo. Aquí lo que están intentando es utilizar a la Federación Española de Municipios y Provincias, que es la federación de todos los ayuntamientos, de las diputaciones, de todo el país, con un único fin. Y el único fin es hacerle daño al Gobierno de España e intentar desgastarlo tan bien como sea posible. Lamentablemente, poco les preocupan las personas que están en Ceuta en la calle, los menores que necesitan una atención, unos cuidados. Aquí lo único que interesa es hacerle daño al Gobierno de España, y por supuesto el Partido Socialista no va a participar en ese tipo de concentraciones".

La situación en la plaza española en África "yo creo que es un problema muy importante. El presidente del Gobierno comparece pasado mañana jueves en el Congreso. Se va a aprobar la mayor inversión millonaria que yo creo que Ceuta ha tenido en la historia".

"Para poder salir de esta crisis, que es muy importante, argumentó Fagúndez, ya se han aprobado los 165 millones, la partida anterior, y el presidente ha anunciado las nuevas medidas. Se está desplegando el mayor número de efectivos policiales, de Guardia Civil, de ONG, para ayudar a toda esta gente. Primero, porque hay que devolverlos a aquellos que han entrado ilegalmente, y atender a todas las personas, sobre todo a los menores, que son los que necesitan cuidados y atención, porque creo que somos un país que debemos hacerlo".