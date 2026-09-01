La Oficina de Extranjería de Zamora apoya a la Unidad de Tramitación de Vigo para agilizar la regularización de migrantes

La Oficina de Extranjería de Zamora está realizando tareas de apoyo a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) de Vigo encargada de tramitar los expedientes de migrantes que se han acogido a la regularización extraordinaria abierta por el Gobierno central, un respaldo consistente en revisar solo las peticiones entregadas presencialmente en la oficina de Correos y en la Seguridad Social para comprobar que se han digitalizado adecuadamente y subsanar el grabado de aquellas que no sea correcto.

En la provincia de Zamora, se han presentado 1.950 peticiones de migrantes para solicitar la regularización para residir y trabajar en España, de las que 1.518 solicitudes permanecen a la espera de que recibir la comunicación de que se admite a trámite, lo que implica que ya disponen de un NIE, Número de Identificación de Extranjero, que les permite trabajar con contratos en empresas o para autónomos. Este es el paso previo a obtener la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE) que tendrá validez hasta el 30 de junio de 2027.

La intervención de la Oficina de Extranjería para ayudar en la clarificación de las solicitudes llegadas desde Zamora permitirá al UTEX de Vigo aligerar la expedición de los justificantes de admisión a trámite de las solicitudes de esta provincia, aclaran fuentes próximas a estos organismos. El UTEX es un organismo creado por le Gobierno de España que centraliza, revisa y resuelve los expedientes del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes previsto en este 2026.

Solo el 22% de solicitantes en Zamora ha logrado la regularización

Solo el 22,1% de migrantes que en Zamora se han acogido a este proceso extraordinario ha logrado regularizar su situación, en concreto 432 de las 1.950 personas que aspiran a residir y trabajar de forma legal en la provincia o cualquier otro punto del país, una cifra que deja en evidencia el colapso de la Administración en la resolución no ya de los expedientes, sino en la contestación respecto de la admisión de su petición para formalizarla, lo que incumple la promesa de darles salida en tres meses a contar desde el cierre del plazo el pasado 30 de junio.

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Los abogados que se encargan de llevar este tipo de asuntos advierten de que es muy probable que se termine el año de validez de la regularización sin que las personas admitidas hayan recibido la TIE, si bien insisten en que el resguardo de la admisión es suficiente para que se les contrate, ya que ese justificante lleva aparejado un NIE. Igualmente, recuerdan que deben renovarlo 60 días antes de que cumpla ese año de regularización extraordinaria o 90 días después.