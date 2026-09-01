Los monumentos zamoranos trasnochan con una veintena de conciertos

El Archivo Histórico, la casa del pintor Antonio Pedrero, el Palacio de la Encarnación, la Fundación Rei Afonso Henriques, Santa María La Nueva, el Puente de Piedra, las murallas de Zamora, Santo Tome o el mirador del Troncoso son solo algunos de los escenarios donde se desarrollarán los conciertos de la tercera edición de La Noche Blanca del Románico de Zamora, que se celebrará el próximo sábado 12 de septiembre.

Entre los artistas hay nombres consagrados, pero también grupos emergentes del panorama de Castilla y León y más local. Entre los participantes, están Amante Laffón, Antonio Campos, Carmen Lillo, Isora, Lucía Gonzalo, Marilia Monzón, Ricardo Lezón o Yoli Saa. Desde la organización de Pellizco Producciones, Tomás del Bien advirtió que el cartel del evento “no desvela a todos los cantantes de la edición y alguno más se presentará en los próximos días”.

Cartel de la III Noche Blanca del Románico / Cedida

Durante la presentación en el Ayuntamiento de Zamora, el concejal David Gago valoró que esta noche “sea posible, un año más, gracias al trabajo, la música y la buena voluntad por parte de todos, para lograr abrir decenas de monumentos, espacios e incluso casas privadas, que ponen en valor nuestro patrimonio y la ciudad, sacando a la calle a la gente para pasar una noche en blanco, disfrutando de la mejor música en directo”.

Las actuaciones comenzarán a las ocho de la tarde y se prolongarán hasta las dos de la madrugada. En breve, se podrá consultar los horarios concretos de cada actuación y el artista que actuará en cada espacio.

Para Gago, esta noche “crea una atmósfera muy especial y convierte a la ciudad, una vez más, en epicentro de la cultura, del respeto al patrimonio y de convivencia, compartiendo un momento de música único”.

Conocer la ciudad con buen ritmo

Desde la Diputación Provincial, Víctor López de la Parte destacó que la Noche Blanca del Románico de Zamora se convierte en una buena oportunidad “para abrir grandes monumentos de la ciudad al turista y al ciudadano, para que conozcan todo lo que tenemos en la ciudad al son de la música”.

Presentación de la Noche Blanca del Románico. / Victor Garrido

Por otra parte, con este nuevo evento que se une a lo que ya están programados para este mes que acaba de arrancar, el vicepresidente aseguró que se convertirá en un septiembre “magnífico para el turismo, la ciudad y la provincia de Zamora, con un calendario repleto de actividades”.

Apoyo del Obispado

Juan Carlos López, de ZamorArte, añadió que el Obispado “siempre está a disposición de todos los proyectos culturales que consideramos que hacen que esta sea una ciudad excelente en el ámbito turístico, con calidad”. Sobre la Noche Blanca, la calificó de “un producto consolidado, inmersivo, en crecimiento, que descubre detalles de nuestro patrimonio y muestra una ciudad que, a veces incluso para los nuestros, no es suficientemente conocida”.

Con este programa, “se pone en valor ese románico como acontecimiento, hecho y realidad que no puede dejarse de tener en cuenta si se quiere entender Zamora”, por lo que le deseó un éxito comparable a las dos ediciones anteriores que ha acogido la ciudad.

Continuidad en el tercer año

Desde la organización, Tomás del Bien consideró que “el primer año fue una prueba, la segunda edición significó la consolidación de la noche y este año es el de la continuidad. Zamora salió a la calle en la última convocatoria de manera masiva, celebró su patrimonio”, aplaudió.

Uno de los espacios nuevo que se incorporará este año a la lista de escenarios será la Catedral de Zamora. “Quiero agradecer a la diócesis y a la fundación ZamorArte el esfuerzo que supone la apertura de este monumento, porque supone una gran responsabilidad y un gran trabajo de logística. La Catedral es el emblema del patrimonio de la ciudad”.

Por último, Del Bien invitó a todos los zamoranos y turistas a salir a la calle la noche del próximo 12 de septiembre “no solo para descubrir monumentos, salir a la aventura y ver con qué se encuentran, dialogando con la gente que se crucen”.

La Noche Blanca del Románico de Zamora es posible gracias a la empresa Pellizco Producciones, con el apoyo expreso del Ayuntamiento de Zamora, Diputación Provincial, la Fundación ZamorArte, perteneciente al Obispado de Zamora, y la Junta de Castilla y León.