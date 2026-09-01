Así se han invertido dos millones de euros en Ifeza para convertirlo en un recinto ferial "moderno, de referencia y ocupado al 100%"

La Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora han invertido conjuntamente casi dos millones de euros en Ifeza para acometer una remodelación integral hecha por fases con la que pretenden convertir el recinto ferial de Zamora en unas instalaciones modernas, de referencia para la organización de ferias y que mantengan su nivel de ocupación en prácticamente el cien por cien a lo largo del año. La mayor parte de las actuaciones programadas ya se han llevado a cabo a lo largo del último año y únicamente quedan trabajos como la aplicación de un tratamiento con resina en el pavimento de la nave grande de Ifeza que se llevará a cabo antes de final de año.

Las obras, por un importe total de 1.911.000 euros, se han llevado a cabo, además, sin interferir en el calendario de eventos y ferias que se celebran en las instalaciones, que este año han logrado completar el calendario de fechas disponibles con un total de 46 eventos que acoge el recinto ferial de la provincia de Zamora.

Los trabajos ya acometidos, entre ellos las inversiones financiadas por el Gobierno autonómico a través del Fondo de Cooperación Económica Local General, los han visitado este martes el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. Entre ellos había actuaciones perentorias, como la adaptación de salidas de emergencia o la instalación de electricidad en el exterior del recinto para que cuando se organizan conciertos no sea necesario disponer de generadores; y otras necesarias para el confort de los visitantes, como los nuevos sistemas de climatización y calefacción.

IFEZA, obras mejoras / Lucas Anta

González Gago ha detallado que el Gobierno autonómico ha aportado 1.080.000 euros a las reformas con cargo al fondo del año pasado para contar con "unas instalaciones más seguras, más eficientes y que presenten mejores condiciones" de cara a la celebración de actividades.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha admitido que Ifeza era un recinto ferial "obsoleto, deteriorado y que en muchísimos escenarios no cumplía con las normas para poder celebrar con garantías ferias". Por ello, la Institución provincial apostó por un plan de inversiones presupuestadas en unos 2,5 millones de euros que, gracias a las bajas en las adjudicaciones, finalmente quedarán en algo menos de dos millones y que lo convierten en un recinto ferial "moderno" que además es "de referencia" y mantiene su nivel de ocupación al máximo.

Incidencia en la hostelería

Ha resaltado además la importancia que tiene Ifeza tanto para poner en valor los recursos de la provincia, a través de ferias como Meliza o Ecocultura, como para dinamizar y "alimentar de forma indirecta" a la hostelería y la restauración con los eventos que se programan en el recinto ferial.

En climatización se han invertido 688.000 euros, con la colocación de enfriadoras y desestratificadores que evitan que el invierno no se alcance temperatura suficiente y en verano no se pudiesen celebrar eventos porque el calor incidía directamente en la chapa de la cubierta. También se han climatizado las salas de reuniones y la zona de oficinas y se ha instalado un nuevo autómata para regular temperaturas, además de instalar en la nave grande seis bombas de calor con aerotermia de alta eficiencia.

La instalación eléctrica también estaba obsoleta y no cumplía la normativa por lo que se han destinado 238.000 euros, con la colocación en el interior de 26 nuevos cuadros eléctricos, entre ellos cuatro intermedios que antes no había y era un problema para las ferias; y en el exterior se ha dotado de un cuadro principal y once secundarios para poder celebrar conciertos y otros eventos al aire libre que requieran electricidad.

2.500 toneladas de aglomerado

Otra inversión importante es la de la pavimentación exterior y la mejora del parking, unas obras que han permitido adecuar 27.000 metros cuadrados de terreno, con una inyección económica de 257.000 euros para extender cerca de 2.500 toneladas de aglomerado en caliente, poner 6.500 marcas viales para aparcamiento y 1.500 metros cuadrados reservados para aparcamientos de personas con movilidad reducida y habilitación de nuevos pasos de cebra.

En iluminación, se han reservado 101.000 euros del presupuesto para sustituir 1.596 metros cuadrados de lucernarios en la nave grande y 288 en la pequeña, con material de alta resistencia y ligereza.

A estas inversiones financiadas en un 84% por la Junta se suman las acometidas únicamente con fondos propios de la Diputación de Zamora, como 625.000 euros para reforma de salidas de emergencia porque algunas de ellas no cumplían la normativa actual, el cambio de puertas de seguridad, el pintado de los accesos o la incorporación de luces LED en todas las luminarias. A todo ello se sumarán una última inversión de 265.000 euros que ya ha salido a licitación y se adjudicará en los próximos días para dar un tratamiento de resinas al suelo de la nave grande, al igual que lo tiene el pabellón acristalado de Ifeza.

Salvo esta última actuación, el resto de mejoras son ya visibles y se podrán disfrutar ya, por ejemplo, el día 25 de este mes, en la gala de entrega de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora y el concierto gratuito posterior de Fangoria y Toreros Muertos en el exterior del recinto ferial.