González Tejada releva a Pulido al frente de la Guardia Civil de Zamora

La Guardia Civil de Zamora cuenta desde este martes con un nuevo responsable al frente de la Comandancia. El Boletín Oficial de Defensa ha publicado el ascenso de Jesús José González Tejada a teniente coronel de la Guardia Civil, situándose al frente de la Comandancia de Zamora tras la reciente despedida del teniente coronel Héctor David Pulido.

Hasta ahora, González Tejada venía desempeñando las funciones de jefe de Operaciones de la Comandancia, cargo desde el que ha desarrollado gran parte de su actividad profesional en la provincia.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora felicita al nuevo teniente coronel por este ascenso y le desea los mayores éxitos en el desempeño de sus responsabilidades al frente de la Guardia Civil en la provincia.

Precisamente Pulido se despedía este lunes del puesto que ha ocupado durante los últimos seis años, en una plaza donde siempre se ha sentido muy a gusto.

Pulido García, se incorpora a la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida como profesor. Durante su jefatura al frente de la Guardia Civil de Zamora ha destacado por su espíritu inquieto e innovador para resolver problemas relacionados con la eficacia en la intervención para blindar la seguridad ciudadana, como ha ocurrido con la búsqueda de personas, con la modernización de medios para agilizar esas labores y con la ruptura del cliché de esperar 24 horas para denunciar las desapariciones, según subrayó el subdelegado del Gobierno den Zamora, Ángel Blanco García al despedirle. El cargo socialista ha querido reseñar "la profesionalidad, la cercanía, el espíritu colaborador y la lealtad institucional" con la que Pulido García ha llevado la jefatura.