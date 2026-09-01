Expertos en educación analizan la implicación de la inteligencia artificial en el aula

El Simposio Internacional de Informática Educativa (SIIE) se celebra esta semana en el Campus Viriato de Zamora con la participación de más de medio centenar de personas que acuden para conocer los últimos avances en investigación sobre las tecnologías del aprendizaje y su aplicación práctica en los procesos educativos.

La edición de este año tiene como tema central la aplicación de la inteligencia artificial en la educación, aunque también habrá espacio para otros aspectos como el análisis del aprendizaje, la aplicación de teorías pedagógicas en el diseño del software educativo, el aprendizaje a distancia, el diseño y estandarización de tecnologías, lenguajes de modelado y metadatos educativos, la robótica educativa o la formación de profesores en TIC.

Además de las sesiones ordinarias, tendrán lugar otras sesiones especiales para la presentación de resultados preliminares de los estudiantes de doctorado en sus investigaciones en el ámbito de la informática educativa y otra sesión sobre proyectos europeos.

Este congreso también pretende poner en contacto a investigadores, desarrolladores, representantes institucionales y profesores, que en Zamora compartirán durante esta semana puntos de vista, conocimientos y experiencias.

La concejala de Fondos Europeos, Transformación Digital, Prensa y Urbanismo, Ana Belén González, participará en la inauguración de este encuentro, que se celebrará en las dependencias de la Escuela Politécnica Superior.

Congreso de Química

No es el único congreso que esta semana acoge el Campus Viriato, puesto que en su salón de actos se inaugura este miércoles el Congreso de Química Inorgánica y del Estado Sólido, un encuentro científico de referencia internacional que reúne a los principales investigadores en estos dos campos. El encuentro servirá para explorar los últimos avances en síntesis inorgánicas, materiales funcionales, catálisis y aplicaciones tecnológicas.

El vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos Roco, será el encargado de inaugurar este congreso, donde también se celebrará la XXI reunión bienal del Grupo Especializado de Química Inorgánica y la XV reunión bienal del Grupo Especializado de Química Del Estado Sólido de la Real Sociedad Española de Química.

En el acto estará acompañado por el presidente del Grupo Especializado de Química Inorgánica de la Real Sociedad Española de Química, Alfonso Caballero; el presidente del Grupo Especializado de Química del Estado Sólido de la Real Sociedad Española de Química, Xermán de la Fuente; el director de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, Higinio Ramos; y la catedrática de Química Inorgánica de la USAL y presidenta del Comité Organizador del Congreso, Raquel Trujillano.

Más de un centenar de expertos en esas dos áreas participarán en este encuentro científico de referencia internacional que se prolongará hasta el viernes.