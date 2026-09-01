El diseño zamorano conquista los Andes

El diseño del zamorano Javi Garduño cruza el Atlántico. La feria Print Santiago, en la capital de Chile, ha tenido como protagonista el amplio trabajo de este estudio ubicado en la pequeña localidad de La Hiniesta, desde el que trabajan para todo el mundo. Hace un año fue invitado a participar en este evento desde la Asociación de Impresores de Chile, Asimpres, el colectivo que desarrolla la que se considera la feria de impresión más importante de Latinoamérica.

“Se pusieron en contacto con nosotros porque nos seguían en redes y les gustaba nuestra forma de trabajar. Lo que querían es que diéramos una conferencia sobre nuestro estudio y también aprovechar para encajar diferentes encuentros con imprentas del país”, explica Javi Garduño. Además de preparar las presentaciones, también se pusieron manos a la obra con dos proyectos para relanzar la marca de un vino y un licor de manzana chilenos. “Nos encargaron tanto el diseño de la etiqueta de las botellas como todo su vestimento y una caja individual para cada una de ellas”, detalla el zamorano.

Diseño del licor de manzana. / Cedida

El resultado ha podido verse durante estos días en la propia feria, en un stand decorado también con una fotografía en gran tamaño del protagonista de esta edición y varios de sus trabajos más reconocidos. También ha sido portada en la revista Print & Pack, que se distribuía durante los días del congreso bajo el titular “El packaging que posiciona Javier Garduño, el diseñador internacional que dirige un proyecto especial para Print Santiago 2026”.

Portada de la revista. / Cedida

Vía libre a la imaginación

Sobre los dos trabajos desarrollados para Chile habló durante su intervención en la feria. Unos trabajos para los que no tuvo ningún tipo de condicionante, más bien al contrario, puesto que las imprentas le dieron carta blanca para que diseñara las etiquetas con todo tipo de detalles. Y así lo hizo para el licor de manzana Eva y para el vino Kuyen, que se elabora en una pequeña bodega al pie de los Andes.

El etiquetado del vino de Los Andes. / Cedida

Sobre este segundo trabajo, cuyo significado en mapuche significa “luna”, hubo un intenso trabajo previo de investigación alrededor de la cultura de este pueblo indígena. “Nos decantamos por hacer un diseño que simboliza la orfebrería y la joyería mapuches, que se realizaba en plata. Hemos hecho un grafito como una luna, con mucho detalle, porque las imprentas querían mostrar todo su potencial”. El resultado ha sido una etiqueta que es una auténtica joya, con detalles en plata y utilizando la técnica de “stamping”, que crea efectos metálicos y brillantes, esta vez con el azul como color protagonista.

Precisamente, Garduño acudió a la imprenta donde se realizó este etiquetado, ubicada en Valparaíso, donde acudió tanto para conocerlos como para asesorarles en determinados acabados con los que ellos están más que acostumbrados a trabajar en sus proyectos.

Visitas a imprentas y empresas

De este modo, además de su participación en la feria, Garduño ha aprovechado para visitar algunas empresas que podrían estar interesadas en sus servicios, especialmente bodegas. También ha podido conocer de cerca el trabajo de las imprentas chilenas, que poco tienen que envidiar a las de Europa.

Javi Garduño (derecha), durante su conferencia. / Cedida

“Si hay que poner alguna diferencia, sería la tranquilidad con la que llevan los proyectos, nada que ver con nosotros, que trabajamos siempre con unos plazos mucho más ajustados. Es una cultura muy diferente en ese sentido”, argumenta, poniendo como ejemplo su reciente trabajo para un pisco de Perú, que verá la luz esta misma semana. “Llevamos tres años trabajando con ellos para cambiar su imagen corporativa, el etiquetado y la página web”, enumera. Un proyecto muy completo que comenzó a forjarse en 2023.

La feria Print Santiago se ha convertido, por tanto, en una excelente oportunidad para dar a conocer el trabajo de este zamorano en un continente donde ya ha tenido proyectos en lugares como México o Perú, pero que significará una auténtica apertura al mercado latinoamericano y, de paso, volver a posicionar a La Hiniesta y Zamora en el mapa internacional dentro del diseño de packaging.