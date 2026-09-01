Cáritas Zamora estrena un curso gratuito de empleo doméstico

Cáritas Diocesana de Zamora se prepara para el comienzo del año académico con una nueva edición de su curso de empleo doméstico, una formación completamente gratuita diseñada para mejorar la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad y facilitar su acceso a puestos de trabajo dignos y regulados.

El curso comenzará el 10 de septiembre y concluirá el 3 de diciembre. Las clases se desarrollarán de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas. Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse en el Centro de Formación y Empleo de Cáritas, situado en la Plaza de Santa María la Nueva, 2, o llamando a los teléfonos 980 53 10 41 o 649 14 48 22.

Esta acción está cofinanciada por la Unión Europea y por los fondos propios de Cáritas Diocesana de Zamora. La formación consta de 236 horas, de las cuales 148 corresponden a la formación específica, donde se enseñará cocina doméstica, limpieza doméstica, acondicionado de ropa y prendas de hogar, cuidado y atención de mayores y primeros auxilios. También se incluyen 20 horas de materias transversales, como competencias digitales, igualdad de oportunidades, prevención de riesgos laborales, sensibilización medioambiental y derechos laborales.

Veinte horas irán destinadas a enseñar competencias básicas, consistentes en habilidades sociales para la búsqueda de empleo, conocer el mercado de trabajo y aprender técnicas de búsqueda de empleo.

Por último, se incluyen 40 horas de prácticas no laborables. Estas prácticas facilitan al alumnado la aplicación de los conocimientos adquiridos en entornos reales de trabajo, además de ganar experiencia y crear nuevas redes de contacto laborales, que multiplicarán sus opciones de contratación al finalizar el curso.

Cáritas Diocesana de Zamora destaca que el sector del empleo del hogar es una vía clave para la inserción sociolaboral. Por ello, aparte de la capacitación técnica, el curso ofrece un acompañamiento social y laboral personalizado para cada participante y dignifica las condiciones de este perfil profesional en la provincia.