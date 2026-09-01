El Ayuntamiento de Zamora no secundará las concentraciones en apoyo a Ceuta

El Ayuntamiento de Zamora no se unirá a las concentraciones convocadas este miércoles en diferentes ciudades de España en apoyo a Ceuta. Y no lo hará porque, según ha explicado el alcalde, Francisco Guarido, por el uso “partidista” que ha realizado el Partido Popular amparándose en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

“No se trata de una convocatoria de la FEMP, sin del PP en la FEMP, que no es lo mismo. De hecho, todos los partidos, al margen del PP, han lanzado un comunicado aclarando la situación y diciendo que es una posición unilateral del Partido Popular esta llamada a que se hagan concentraciones por Ceuta en los ayuntamientos de España. Es la primera vez que se rompe la posición unitaria de esta federación”, detalló Guarido.

Desde el equipo de gobierno municipal se ha querido dejar claro que la convocatoria no cuenta con el respaldo ni el consenso del conjunto de las fuerzas políticas presentes en la FEMP, entre las que se encuentran el PSOE, Compromís, Junts o Sumar, entre otras.

Por ese motivo, Guarido señaló que, “a nuestro juicio, no es una manifestación o concentración de apoyo a Ceuta, sino para desgastar al Gobierno todo lo que se pueda con este asunto. Ellos tienen su derecho a hacerlo, pero creo que éticamente no tienen derecho a utilizar las siglas en las que estamos representados todos, como es la FEMP”, diferenció.

Forzar una situación ilegal

Para el alcalde, la convocatoria del PP en apoyo a Ceuta “significa que quieren expulsar, como se ha dicho, a todos de manera inmediata, tanto mayores como niños, sin ningún tipo de expediente administrativo o valorando las situaciones personales de cada uno, tal y como dice la ley. Es decir que lo que quieren es una situación completamente ilegal”, calificó.

Respecto a la crisis en la ciudad autónoma, Guarido calificó la situación de “urgencia humanitaria y sanitaria”, admitiendo que “tan solo una semana de inacción en servicios básicos como la alimentación o el agua genera una irritación social comprensible”. Asimismo, criticó que la postura del PP pase por aplicar medidas al margen de la legislación vigente o negarse a la acogida de menores en comunidades como Castilla y León.

El alcalde de Zamora cuestionó también la falta de diligencia del Gobierno central durante las últimas semanas, pero rechazó la utilización de las instituciones públicas con fines de desgaste político. “El Gobierno no ha actuado de manera diligente en este asunto, sí lo está haciendo ahora, pero no lo ha hecho durante el mes que llevamos con esta situación”, lamentó.

Finalmente, hizo un llamamiento al Partido Popular para que abandone la vía del "seguidismo" a otras formaciones políticas como Vox y actúe “con ética, sentido común e incluso, ya que ellos se dicen católicos, simplemente que hagan un seguimiento de lo que dice la Biblia”, dejando la gestión de la crisis en manos de las administraciones competentes, como son el Gobierno de España y el Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta.