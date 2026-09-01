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Salud pública

Aviso para mascotas y niños: producto raticida en las arquetas del alcantarillado de Zamora

El Ayuntamiento advierte de que echa bloques de esa sustancia a lo largo del mes en la red del alcantarillado con motivo de la tercera campaña de desratización del año

Una campaña de desratización en Zamora.

Una campaña de desratización en Zamora.

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Alberto Ferreras

Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha realizado un aviso para informar del riesgo que puede suponer para niños y mascotas el desarrollo de la tercera campaña de desratización del año que se lleva a cabo en la ciudad.

La advertencia, emitida por el Servicio Municipal de Salud Pública del Consistorio zamorano, precisa que esa campaña se lleva cabo a lo largo de todo este mes, entre el 1 y el 31 de septiembre, por lo que en esas fechas se aplicará el tratamiento raticida en la red de alcantarillado público de toda la ciudad

Por ello, pide a la ciudadanía que extreme las precauciones, especialmente con los niños y los animales domésticos, para evitar que se acerquen a los bloques de producto raticida que se utilizan para este trabajo.

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El producto se echa en las arquetas y colectores públicos del alcantarillado, por lo que es donde se tiene que tener especial cuidado.

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