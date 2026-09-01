Salud pública
Aviso para mascotas y niños: producto raticida en las arquetas del alcantarillado de Zamora
El Ayuntamiento advierte de que echa bloques de esa sustancia a lo largo del mes en la red del alcantarillado con motivo de la tercera campaña de desratización del año
El Ayuntamiento de Zamora ha realizado un aviso para informar del riesgo que puede suponer para niños y mascotas el desarrollo de la tercera campaña de desratización del año que se lleva a cabo en la ciudad.
La advertencia, emitida por el Servicio Municipal de Salud Pública del Consistorio zamorano, precisa que esa campaña se lleva cabo a lo largo de todo este mes, entre el 1 y el 31 de septiembre, por lo que en esas fechas se aplicará el tratamiento raticida en la red de alcantarillado público de toda la ciudad
Por ello, pide a la ciudadanía que extreme las precauciones, especialmente con los niños y los animales domésticos, para evitar que se acerquen a los bloques de producto raticida que se utilizan para este trabajo.
El producto se echa en las arquetas y colectores públicos del alcantarillado, por lo que es donde se tiene que tener especial cuidado.
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