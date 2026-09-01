Aemet anuncia que vuelve el verano a Zamora: la subida de las temperaturas en la provincia para comenzar septiembre

Adiós al falso otoño que se ha vivido en la provincia y gran parte de Castilla y León, la Aemet avisaba en su último pronóstico de la próxima semana de una subida moderada de las temperaturas que volverá a llevar las máximas por encima de los 35 grados. Concretamente, el pico de esta pequeña ola se vivirá el jueves 3 y el viernes 4, cuando las máximas podrán llegar a los 36 y 39 grados con más de 20 de variación técnica.

El tiempo en Zamora hasta el lunes 7 de septiembre / Cedida

En cuanto a las precipitaciones, habrá que preocuparse únicamente de cara al fin de semana. El sábado se pronostica una probabilidad de lluvia del 65% acompañada de una posible tormenta eléctrica.

Una jornada tranquila en Castilla y León

Septiembre llega sin sobresaltos a la comunidad. En el pronóstico para este martes, el servicio del 112 de la Junta de Castilla y León advertía de unas máximas alrededor de los 30 grados en gran parte de la comunidad.

En lo que respecta a Zamora, estas temperaturas estarán acompañadas de sol y alguna nube en el sur y el oeste de la provincia.

Castilla y León tendrá que esperar unas semanas más para sacar la ropa de entretiempo y escapar del calor, pero por el momento se pronostican temperaturas tolerables al menos durante la mayor parte del día.