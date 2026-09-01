Adiós a una hora de viaje para ir al banco: las oficinas móviles que acaban con la exclusión financiera ya tienen fecha para empezar a recorrer la provincia de Zamora

Las sucursales rodantes contra la exclusión financiera echan a andar este mes en la provincia de Zamora. Las nuevas oficinas móviles permitirán el acceso al efectivo y a las operaciones bancarias más comunes, sin tener que desplazarse fuera del municipio, a cualquier persona de los pueblos que ahora carecen de entidades de crédito abiertas al público.

La iniciativa está impulsada por la Diputación Provincial de Zamora, que tras el proceso de contratación público, adjudicó el servicio a Caja Rural de Zamora, que se encargará de dotar tecnológicamente los vehículos y desplazarlos de forma periódica por toda la geografía provincial.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha avanzado este martes que será la próxima semana, concretamente el jueves día 10, cuando se presenten públicamente esas oficinas móviles, con la intención de que este mismo mes comiencen las rutas por la provincia, para permanecer un tiempo en cada localidad sin sucursal bancaria y facilitar que sus vecinos puedan sacar dinero, con independencia de la entidad bancaria en la que tienen la cuenta.

Faúndez ha explicado que los equipos que hacen posible esta medida contra la exclusión financiera están "ya preparados" y tras la presentación de los vehículos de la próxima semana "se iniciará de facto ese servicio".

Siete de cada diez municipios, sin acceso al efectivo

La medida tendrá un impacto directo en el medio rural zamorano, ya que siete de cada diez municipios de la provincia carecen de cajero automático o despacho de alguna entidad. En concreto, son 173 de los 248 municipios los que actualmente no disponen de posibilidad de obtener dinero en efectivo si no es desplazándose fuera de su límite territorial, una situación que es especialmente complicada en zonas de montaña con poblaciones dispersas como la Alta Sanabria.

Firma del contrato de la Diputación de Zamora con Caja Rural de Zamora para acabar con la exclusión financiera en la provincia. / M. A. L. (Archivo)

Además de retirar dinero en efectivo, las dos oficinas financieras móviles que recorrerán la provincia contarán con atención presencial personalizada y darán la posibilidad de ingresar cantidades económicas en la cuenta bancaria, consultar saldos y movimientos bancarios, abrir cuentas nuevas, hacer domiciliaciones bancarias y pagos de recibos, realizar el mantenimiento o hacer transferencias.

Inicialmente, las rutas se han confeccionado para que las sucursales rodantes pasen con una periodicidad mensual por todas y cada una de las cabeceras de los 173 ayuntamientos zamoranos que actualmente no disponen ni de oficina bancaria ni de cajero automático.

La problemática de la exclusión financiera afecta especialmente a las comarcas de Sanabria y La Carballeda, pero no está exenta de ella ninguna comarca de la provincia y en todas ellas se garantizará el acceso a esos servicios.

El caso extremo de Porto

El caso más extremo es el de la localidad de Porto, cuyos vecinos tienen las oficinas bancarias más cercanas, o bien en A Gudiña, en la provincia de Orense, a 43 kilómetros y 52 minutos en coche; o bien en la cabecera de comarca, Puebla de Sanabria, a 61 kilómetros y 57 minutos de viaje en vehículo particular. A partir de ahora, esas distancias de casi una hora de viaje de ida y otra de vuelta pueden suplirse con la visita de la oficina móvil una vez al mes.

En la presentación de los vehículos que presten el servicio de la próxima semana se conocerán más detalles sobre las rutas y los tiempos de parada en cada pueblo. Por el momento, ya se sabe que las operaciones realizadas en esos bancos móviles rodantes no tendrán comisiones para los usuarios, salvo aquellas establecidas por normativa bancaria que pueda aplicar automáticamente la entidad emisora de la tarjeta, en los mismos términos que cuando se retira efectivo en la oficina bancaria convencional.

Cajero automático móvil que recorre Valladolid, en otra iniciativa contra la exclusión financiera, pero sin atención personalizada en la provincia vecina. / EFE (Archivo)

Los tiempos de visita de la oficina móvil a cada localidad se determinarán en función de la demanda y la población y en ningún caso serán inferiores a veinte minutos de funcionamiento.

El servicio lo sacó a licitación la Diputación de Zamora en diciembre del año pasado por un periodo de cuatro años, más cinco meses de preparación del servicio, y un importe global de 1.463.277 euros. En el proceso de licitación, la oferta más ventajosa fue la que presentó Caja Rural de Zamora, que redujo el coste para las arcas públicas a 1,32 millones de euros. En la firma del contrato, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, mostró su satisfacción por la puesta en marcha de esa iniciativa que "tras muchos meses de trabajo da solución a una necesidad que nos planteaban muchísimos alcaldes".