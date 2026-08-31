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Zamora se prepara para una ola de calor antes de un posible cambio de tiempo el fin de semana

El rápido ascenso térmico en Zamora culminará el viernes, seguido por un fin de semana con temperaturas más moderadas y un 55% de probabilidad de lluvia el sábado

Zamora rozará los 40 grados esta semana antes de un posible cambio de tiempo el fin de semana.

Zamora rozará los 40 grados esta semana antes de un posible cambio de tiempo el fin de semana. / José Luis Fernández

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Marina García

Zamora

Zamora afronta una semana marcada por un rápido ascenso de las temperaturas. El calor irá ganando terreno día tras día hasta dejar un viernes especialmente intenso, con máximas que podrían alcanzar los 39 grados.

Este lunes será, de hecho, el día más suave del tramo inicial de la semana, con una máxima prevista de 29 grados y una mínima de 13. El martes el termómetro subirá ligeramente hasta los 30 grados, mientras que el miércoles ya se esperan 33.

El salto más notable llegará a partir del jueves. La previsión apunta a una máxima de 37 grados, antes de alcanzar el viernes el pico de la semana, con 39 grados. En apenas cinco días, por tanto, Zamora pasará de los 29 a los 39 grados, una diferencia de diez grados.

Las noches también irán perdiendo frescor. Las mínimas pasarán de los 13 grados del lunes a los 14 del martes y miércoles, 16 el jueves y 17 el viernes. El sábado podrían quedarse ya en 19 grados.

Hasta el jueves predominarán además los cielos despejados y no se esperan precipitaciones.

El fin de semana

El escenario cambia ligeramente con la llegada del fin de semana. El viernes ya aparece un 25% de probabilidad de lluvia, que aumenta hasta el 55% el sábado. Ese posible cambio vendría acompañado también de un descenso de las temperaturas: 35 grados el sábado y 32 el domingo.

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De esta manera la semana dejará dos caras muy diferentes. Por un lado, una escalada de temperaturas que llevará a la provincia hasta las puertas de los 40 grados; por el otro, un fin de semana algo menos cálido y con más opciones de que aparezcan las nubes y la lluvia.

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