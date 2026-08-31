Zamora celebra la primera fiesta del comercio de San Torcuato y homenajeará a sus históricos establecimientos

Zamora y su tejido industrial honrarán a los comerciantes que durante décadas han regentado míticos establecimientos de esta artera de la ciudad en la primera fiesta del comercio de San Torcuato que tendrá lugar el sábado de 5 septiembre.

Bajo el lema «Apoya tu comercio local», la céntrica calle albergará una serie de actividades diseñadas para dinamizar el comercio de proximidad y para ofrecer una jornada de ocio a vecinos y visitantes de todas las edades, ya que los establecimientos saldrán a la calle y habrá actividades musicales y danza.

Las propuestas comenzarán con el tributo a los históricos comerciantes. “Un gesto de homenaje a los comerciantes de la calle los que han estado ahí durante tantos y tantos años, esas firmas históricas o a esos comerciantes que de una manera ambulante marcaron un espacio” esgrimió el concejal de Comercio, David Gago.

Los más pequeños también podrán disfrutar con taller de pinta caras a cargo de la Asociación Cultural Artesaneando Zamora o hinchables situados en varios espacios de la vía. La música y el baile llegará de la mano de Swing Zamora recorrerá la zona comercial, acompañado de un grupo que tocará en directo, y posteriormente habrá un concierto de Cacia en el escenario que estará situado a la altura de desaparecida sucursal bancaria.

El momento gastronómico de la jornada vendrá de la mano de una paella benéfica destinada a recaudar fondos para Azayca. Los tickets tienen un precio de diez euros y ya se pueden adquirir en varios establecimientos colaboradores, Hones Moda, By Malaya, Librería Mil Hojas y Serendipia, mientras que por la tarde habrá una presentación literaria y un repique de campanas.

Eje clave

“San Torcuato es un eje clave en nuestra ciudad, un eje que tal vez no ha sido lo suficientemente mimado y puesto en el mapa en los últimos tiempos y que de alguna manera la ciudad tiene un debe” señaló el concejal de Comercio, David Gago. El edil también reivindicó el papel del comercio local para la “propia dinámica de la ciudad para que haya dinamismo en sus calles históricas y en sus calles principales frente a las corrientes que apuestan por llevar las actividades comerciales y las zonas comerciales fuera de los cascos urbanos.

Por su parte el presidente de Azeco, Ruperto Prieto enfatizó que “los propios comerciantes han sido los que han luchado para darle ese impulso y que poco a poco lo han ido logrando que la calle ha ido cogiendo un poquito más de auge”.