Cultura
Visitas guiadas y homenaje en los jardines del Castillo para recordar a Baltasar Lobo
El tributo abierto al público tendrá lugar el jueves día 3 a las 19.30 horas
La asociación Amigos de Baltasar Lobo organiza una serie de actividades para homenajear al escultor al conmemorarse el 33 aniversario de su fallecimiento el jueves 3 de septiembre.
Las propuestas incluyen varias visitas guiadas por la ruta Espacio Lobo a cargo de Chiara Sportoletti, a las 11.00 y a las 17.00 horas. En horario matinal el punto de encuentro corresponde a la plaza de la Catedral para iniciarse el recorrido en el Museo Baltasar Lobo, mientras que por la tarde será la plaza de Santa Lucía para acceder primeramente a dependencias del Museo de Zamora.
Cada itinerario tiene un máximo de 25 plazas y los interesados deben inscribirse en amigosbaltasarlobo@gmail.com y en arteduero@gmail.com.
Tributo
Además, el colectivo que vela por la divulgación de la obra y la figura de Baltasar Lobo impulsa un homenaje al artista el jueves el 3 de septiembre a las 19.30 horas en los jardines del Castillo, rebautizados con el nombre del terracampino, para lo que no es necesaria inscripción alguna.
“Es un homenaje necesario y merecido al hombre y al artista, uno de los escultores más importantes del siglo XX. Su generosa donación a Zamora en 1986, aumentó significativamente con la de su familia en 1999” señalan desde Amigos de Baltasar Lobo que reitera que “Zamora no ha cumplido la deuda moral de hacerle un museo definitivo: El centro de arte Baltasar Lobo en el Castillo de Zamora proyectado por Rafael Moneo, que, además de cumplir su compromiso con el artista, contribuirá a revitalizar cultural y económicamente a esta ciudad con el apoyo de todas las instituciones para asegurar su sostenibilidad”.
Legado
El legado de Baltasar Lobo, que cuenta con la protección BIC desde octubre de 2023 es excepcional, tanto por su singularidad e integridad como por su significado histórico y artístico, como referencia indiscutible para conocer su actividad artística, sus preferencias estéticas y las influencias que recibió.
El conjunto lo constituyen, fundamentalmente, las obras de titularidad pública depositadas en el Museo de Zamora y en el Museo Baltasar Lobo, así como las herramientas, enseres y documentación procedentes del taller del artista en París. Además, existen piezas ubicadas en la ciudad de Zamora, en el Ayuntamiento, en el Castillo, en la plaza de Zorrilla así como en el parque León Felipe, junto a una obra situada en las Cortes de Castilla y León, en depósito temporal.
El inventario digital de la Fundación Baltasar Lobo, formada actualmente por el Ayuntamiento de Zamora y la familia del escultor, recoge que el legado está integrado por 872 obras artísticas, distribuidas entre 750 esculturas, 182 piezas de bronce, 465 modelos de yeso, 15 piezas de arcilla, 65 piezas de mármol y 23 piezas de otra índole: moldes, peanas y piezas de alabastro, marfil y piedra, y 122 dibujos, repartidas espacialmente en los espacios ya citados.
Además, un buen número de cajas que contienen fragmentos de obras inacabadas o fragmentadas, herramientas del artista, material pétreo sin trabajar, depositados, tanto en el Museo de Zamora, como en la Casa de los Gigantes.
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