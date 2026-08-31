Vehículos de la Junta, en un “desguace ilegal” en la avenida de la Frontera

De “desgüace ilegal” califica el PSOE de Zamora el aparcamiento que existe en la avenida de la Frontera, donde se acumulan varios vehículos en desuso propiedad de la Junta de Castilla y León, a la que solicitan que cumpla con el compromiso de adecentar esta zona de la ciudad.

Los procuradores zamoranos del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Javier García Martín, Jesús Iñaki Gómez Domínguez y Patricia Martín Guerra, han registrado una Proposición No de Ley (PNL) ante la Comisión de Presidencia de la Cámara autonómica para instar a la administración regional a que actúe “de urgencia” en la parcela contigua al bloque de viviendas sociales, antiguo edificio de peones camineros, de la avenida de la Frontera, concretamente en los portales número 3 y 5.

Vehículos de la Junta abandonados en el aparcamiento de la avenida de la Frontera. / Cedida

Se trata de un inmueble de 22 viviendas sociales para alquiler, rehabilitado por Somacyl y la Dirección General de Vivienda con una inversión de 2,6 millones de euros procedentes de fondos europeos REACT-EU. “A pesar de que los inquilinos no pudieron hacer uso del sótano como aparcamiento, la Junta prometió en enero de 2023 acondicionar la parcela exterior en forma de "L" como zona de estacionamiento”, se recuerda desde el PSOE.

Coches oficiales y un camión

Sin embargo, a día de hoy, el espacio continúa convertido en un auténtico "desguace" improvisado “donde se acumulan coches oficiales de la Junta y un camión retirados e inservibles de la antigua Consejería de Fomento, rodeados de maleza, escombros y suciedad”, describen.

Vehículos de la Junta abandonados en el aparcamiento de la avenida de la Frontera. / Cedida

El PSOE advierte de la gravedad de la situación, ya que los vehículos fuera de uso abandonados “están legalmente tipificados como residuos peligrosos por los fluidos y contaminantes que albergan, como combustibles, aceites, líquido de frenos y baterías”, enumeran. Su presencia, sumada a la acumulación de materiales combustibles y vegetación descontrolada, “representa un foco permanente de insalubridad y un serio peligro de incendio a escasos metros de la fachada del edificio residencial”, considera el PSOE zamorano.

Dejadez de la Junta

El procurador Javier García Martín ha denunciado la dejadez de la Junta de Castilla y León. “Es inaceptable e irresponsable que la propia Junta utilice el entorno de un bloque de viviendas sociales como un vertedero ilegal de sus propios vehículos oficiales. Estamos hablando de coches abandonados que legalmente son considerados residuos peligrosos por su alto riesgo de contaminación y de incendio en la misma puerta de donde viven familias y jóvenes y a escasos metros del bosque de Valorio y la zona de caravanas", detalla.

Asimismo, García ha criticado el incumplimiento de adecentar la parcela, desde que se entregaran las llaves a los nuevos inquilinos del edificio rehabilitado en marzo de 2025. “Prometieron un aparcamiento exterior ordenado tras dejar sin uso el sótano. Exigimos a la Junta que retire de inmediato los vehículos, adecente el terreno, derribe las construcciones que no se estén usando y que están en riesgo de derrumbe y acondicione el parking instalando barreras para garantizar el uso exclusivo a los vecinos”, finaliza.