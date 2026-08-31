El teniente Coronel de la Guardia Civil: "Me voy llorando de Zamora y tres hijos que se sienten zamoranos"

El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora, el que ha sido jefe de la Comandancia los últimos seis años, David Pulido García, se ha despedido esta mañana con un sentimiento de pena por una tierra que ya es la suya y de su familia, "nos vamos llorando, como ya nos advirtieron que nos ocurriría", con sus dos hijos y su hija "convertidos en zamoranos de pro", un vínculo construido gracias a la buenísima acogida de las gentes que han ido encontrado en este tiempo en esta tierra. Amigos y amigas de "esta gran provincia que tenemos, con grandes instituciones que siempre dispuestas a colaborar cuando lo hemos precisado", ha declarado ya con cierta nostalgia de una etapa en la que "me lo han puesto muy fácil" dentro y fuera del acuartelamiento.

Pulido García, que se incorpora a la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida como profesor, deja su seña de identidad como profesional en la Comandancia, su espíritu inquieto e innovador para resolver problemas relacionados con la eficacia en la intervención para blindar la seguridad ciudadana, como ha ocurrido con la búsqueda de personas, con la modernización de medios para agilizar esas labores y con la ruptura del cliché de esperar 24 horas para denunciar las desapariciones, ha subrayado el subdelegado del Gobierno den Zamora, Ángel Blanco García al despedirle. El cargo socialista ha querido reseñar "la profesionalidad, la cercanía, el espíritu colaborador y la lealtad institucional" con la que Pulido García ha llevado la jefatura.

Ángel Blanco García entrega la réplica de una cariátide al teniente coronel en la despedida del mando. / Lucas Anta

Su trabajo, impresionado por este tipo de sucesos que tanta conmoción social causan, ha colocado a Zamora como punta de lanza a nivel nacional e internacional en la búsqueda de personas, con unas jornadas internacionales que nacieron tímidamente pero han logrado un gran prestigio por su contenido y por la calidad y amplio conocimiento de sus participantes, todo un hito en la Comandancia de la Guardia Civil zamorana.

El teniente coronel ha querido tener unas palabras hacia las personas que conforman la Guardia Civil, de quienes espera "que me recuerden con cariño y como habré cometido errores, les digo que siempre ha sido porque creía que debía actuar así para beneficiar a nuestra Zamora".