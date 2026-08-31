El PP de Zamora: "Hay que concentrarse en apoyo a Ceuta en la Plaza Mayor, esto no va de colores políticos"

"Ceuta nos pide a todos que no la abandonemos y nosotros no lo vamos a hacer" durante esta crisis migratoria, tras el asalto de la frontera por miles de marroquíes que permanecen en suelo español desde finales de junio, ha manifestado esta tarde el presidente provincial del PP, José María Barrios, antes de anunciar desde su partido atenderán al llamamiento hecho por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para concentrarse ante los ayuntamientos este miércoles, 2 de septiembre, a las 20.00 horas.

El acto que se llevará a cabo en la Plaza Mayor, frente a la sede del Ayuntamiento capitalino, "no va contra nadie, sino que es de apoyo, cariño y solidaridad hacia los ceutíes el mismo día en que celebran la festividad de su autonomía", ha querido significar el líder del PP en Zamora.

El líder provincial de los populares apelaba a zamoranos y zamoranas para que acudan a la Plaza Mayor este miércoles porque "la ciudadanía ceutí espera una respuesta y Zamora va a responder para defender lo que es nuestro por encima de ideologías y siglas", ha declarado para parafrasear al Gobierno de esta ciudad autónoma. Esta emergencia "no va de colores políticos, sino de Ceuta y de la integridad territorial de España".

Barrios ha incidido en la importancia de estar presentes en esa movilización, por lo que ha hecho un llamamiento a los cargos de aquellos municipios donde el PP no gobierna, como en Zamora cuyo gobierno está en manos de IU y PSOE o en Toro bajo mandato socialista, no sin pedir sus cargos "que no sigan las instrucciones" que les han llegado desde la dirección nacional de Ferraz, "que estén por encima de las siglas y acudan con nosotros a la concentración" ante la grave situación que vive la ciudad ceutí.

"Zamora tiene que responder"

El PP instó a toda la ciudadanía a solidarizarse con la ciudad autónoma de Ceuta, que "no está sola, no puede estar sola, Zamora está con Ceuta igual que toda España porque cuando una parte de España sufre, el resto tiene que responder; cuando se cuestiona a Ceuta, se está cuestionando a toda España y, por tanto, también a Zamora", ha subrayado para hacer hincapié en que "si una frontera está en riesgo, lo está toda España y debemos defenderla: Proteger a Ceuta es defender nuestra seguridad y nuestra convivencia".