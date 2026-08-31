Plan de Obras de la provincia 2028: Las solicitudes deberán presentarse hasta el 30 de septiembre y estarán resueltas antes de este año

La Diputación de Zamora aspira a que las solicitudes del Plan Municipal de Obras de 2028 estén resueltas en el plazo máximo de tres meses para que “antes del fin de año estuviera operativo” anunció el lunes el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez Domínguez.

El plan, que cuenta con un importe 8 millones de euros, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de septiembre, y las solicitudes las podrán presentar 247 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y las entidades locales hasta el 30 de septiembre.

Novedades

Entre las novedades de la convocatoria figuran que la acreditación de la contratación tendrá que realizar “hasta del 30 de junio” del próximo año debido a los problemas derivados de la falta de relevo generacional en la construcción. Con la ampliación del plazo, desde el punto de vista del popular, “resolvemos el problema de escasez de las plantillas y percute en la estabilidad” de los trabajadores.

La Diputación llevará a cabo “un anticipo del 100%, pero vamos a retener un 10% que será liberado cuando el ayuntamiento nos entregue las facturas correspondientes” precisó el máximo responsable de la administración provincial. Además, para agilizar el proceso los ayuntamientos podrán autorizar a la Diputación a que compruebe que están al corriente del pago con Hacienda y la Seguridad Social en vez de remitir los consiguientes certificados.

Finalidad

Los consistorios podrán destinar la ayuda a obra básica, es decir alumbrado público, cementerio, abastecimiento, saneamiento, pavimentación, así como a eficiencia energética y a la instalación de abrevaderos para el ganado, que “va a ser financiada al 100%”, en tanto que la obra no básica “tendrá una pequeña aportación del 10% cuando se trate de casas consistoriales y otro tipo de edificaciones y el 20% cuando sean instalaciones”, describió Faúndez.

El diputado de Obras, Manuel Martín, y el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. / Victor Garrido / LZA

Documentación

En las solicitudes tendrá que indicarse qué tipo de actuación desea realizarse, el importe de la misma y su ubicación. Deberá de ir acompañada de una memoria valorada o de un proyecto donde indique “lo mínimo unos planos de situación, descripción de la obra, presupuesto y las memorias siempre efectuadas por técnicos competentes” remarcó Faúndez.

La cuantía de las ayudas será de “13.000 euros por ayuntamiento de fijo más 5.000 euros por entidad local menor y el resto del dinero resultante va a ser asignado a los ayuntamientos por un criterio de población con unos parámetros correctores para que los ayuntamientos más pequeños tengan unas cantidades garantizadas” concretó el político popular.

La ejecución de las obras podrá realizarse hasta el 15 de diciembre del 2028, la justificación podrá entregarse hasta el 29 de diciembre de la próxima anualidad para facilitar la ejecución a los consistorios.

Falta de secretarios

Además, ante el movimiento de la plantilla de secretarios de los ayuntamientos, “cualquier ayuntamiento que tenga problemas por no tener secretario este mes, rogamos que se lo comunique al Servicio de Asistencia a Municipios”, señaló el presidente de la Diputación de Zamora.

En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación de Zamora indicó que antes del 15 de septiembre realizará el pago a todos los ayuntamientos de la provincia el Plan Municipal de Obras del año 2027, también por importe de 8 millones de euros.