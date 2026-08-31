La Oficina de Extranjería de Zamora, colapsada: 1.500 migrantes esperan la respuesta a su solicitud de regularización

Transcurridos dos meses desde que finalizara el plazo para acogerse a la regularización extraordinaria de personas extranjeras abierta por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, 1.518 migrantes de quienes cursaron su solicitud en la provincia de Zamora siguen esperando una respuesta de la Administración tras el cierre del plazo, 30 de junio, para obtener permiso de residencia y trabajo. Una tercera parte de esos migrantes tiene en sus manos el justificante de admisión a trámite de su petición, lo que les permite acceder al mercado laboral, aclara el abogado experto en Extranjería, Raúl Arturo Hirakawua Andía.

El plazo que se dio el Ministerio de Interior para extender el permiso definitivo es de tres meses a partir de que la solicitud se acepta, plazo que parece imposible de cumplir por la avalancha de peticiones. La aclaración sobre el efecto inmediato de ese justificante se hace imprescindible para que los empresarios y autónomos "pierdan el miedo y se convenzan de que es completamente legal contratar a hombres y mujeres migrantes que hayan iniciado ese proceso de regularización y tengan la admisión a trámite" de su regularización.

Ese justificante "es válido para extender un contrato de trabajo, es una disposición que dio Extranjería para que los extranjeros que hayan solicitado la regularización puedan trabajar legalmente en España, dado que el trámite se iba a demorar, como está ocurriendo", expone el abogado zamorano. Esa admisión otorga ya una identificación provisional, el denominado el Número de Indentificación de Extranjero (NIE), válido hasta que el Ministerio de Interior expida la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) consustancial a esta regularización extraordinaria.

Los cálculos aproximados indican entre un 60% y 70% de personas migrantes que disponen del NIE no ha podido trabajar. Esta autorización tiene validez hasta junio de 2027, cuando sus titulares "tienen la obligación de renovar en el periodo de 60 días antes de que caduque o 90 días después, de lo contrario se vuelven a quedar en situación irregular", subraya Hirakawua Andía. Este trámite amplía el permiso a cuatro años, lo que implica una residencia permanente. Si se deja pasar el plazo de renovación, Extranjería abre un expediente sancionador

Al hilo de esa reflexión, detalla que "muchos empresarios no les emplean, incluso, el 80% de las gestorías que llevan los trámites de contratación a empresas no facilitan contratos a estas personas porque no tienen realmente conocimiento de esto. Piden la TIE cuando el NIE es ya un número de identificación fiscal válido que expide la Oficina de Extranjería". La desconfianza se debe al desconocimiento, ya que "se ha normalizado que un extranjero tiene que tener la TIE para poder trabajar en España y al miedo de caer en la ilegalidad". El experto zamorano no descarta que pueda terminar el plazo de validez de esta regularización, es decir, llegar al 30 de junio de 2027 sin que se haya expedido el TIE o que este documento llegue a su titular poco antes de esa fecha límite.

Zamora, afectada por el colapso generalizado

Existe una queja generalizada sobre el retraso no ya en la tramitación de esos permisos de residencia y trabajo, sino en la misma admisión de las solicitudes presentadas en el mes de junio en la Oficina de Extranjería de Zamora, "que está colapsada". La consecuencia es que buena parte de las personas acogidas a este proceso de regularización ni siquiera han recibido la comunicación que confirma su petición está admitida y se les confiere el NIE, que les permite acceder al mercado laboral legal.

Esta circunstancia ha supuesto un importante perjuicio para estas personas migrantes en situación irregular porque "no han podido acceder a un contrato de trabajo en esta temporada estival que es cuando más empleo se genera en el sector servicios", explica el abogado experto en Extranjería Raúl Arturo Hirakawua. Un total de 432 personas han logrado el permiso de residencia y trabajo con esta convocatoria extroardinaria y fueron dadas de alta en la Seguridad Social el 30 de junio pasado.

Las 1.950 peticiones presentadas en la provincia entre el 16 abril y el 30 de junio representa el 0,3% del 1.174.978 de peticiones recibidas en todo el Estado español, una cifra impredecible al inicio del proceso que explica el retraso en la respuesta. Por supuesto, todas las personas migrantes con antecedentes penales en origen no podrán optar al permiso de residencia y trabajo.