El mundo rural y el medio ambiente, principales beneficiados de los planes mixtos de empleo

El mundo rural, con especial atención al medio ambiente, paisajismo y actuaciones relacionadas con la jardinería, ha sido el centro de las acciones desarrolladas en los trabajos de los programas mixtos de empleo, puestos en marcha por la Junta de Castilla y León en Zamora durante el primer semestre del este 2026.

El delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, acudió al Teatro Elvira Fernández, acompañado por el gerente territorial del ECyL, Efrén Fernández, para hacer entrega de los diplomas que le acreditan esta formación durante medio año a los 124 trabajadores participantes que se han formado y trabajado en un total de diez programas mixtos, de los 16 estipulados para 2026, con una inversión de 2,1 millones de euros.

Por toda la provincia

Los programas se han desarrollado en diferentes puntos de la provincia, como San Vitero, Mahíde, Sanzoles, San Cristóbal de Entreviñas, Fermoselle, San Pedro de Ceque, Pedralba de la Pradería, Hermisende, Benavente, Cañizal, Tábara, El Perdigón, Bermillo de Sayago y Toro, además de iniciativas promovidas por entidades como Fundación Intras y Fundación Personas.

“Tres de los proyectos tienen carácter duplo, una modalidad que permite prolongar su actividad durante otros seis meses mediante una segunda edición”, destacó Prada. De esta forma, un segundo grupo de personas desempleadas puede participar en un nuevo periodo de formación y experiencia profesional, mientras se da continuidad a las actuaciones previstas en los proyectos.

Prada también aprovechó para subrayar la importancia que estos planes y programas de empleo tienen en provincias como la zamorana y recordar que se trata de una iniciativa de la Junta de Castilla y León que se relanzó hace dos años, cuando la zamorana Leticia García, era la responsable máxima de empleo en la consejería. “Llegó a duplicar las cuantías que hasta ese momento estaban previstas para estas políticas de empleo y, hoy en día, tanto desempleados, como menores de 30 años, personas con una discapacidad igual o superior al 33% o aquellas personas en paro en el ámbito de los municipios afectados por los incendios forestales pueden beneficiarse de esas políticas activas de empleo”, valoró.

Datos del pasado año

Durante el pasado 2025, se llevaron a cabo actuaciones en esta área por un importe de 7,9 millones de euros, en las que participaron 829 trabajadores. Ya en el presente año, en julio los datos revelan 6,9 millones de inversión y 750 trabajadores beneficiados a través de diferentes planes como Planiel (Plan Integrado de Empleo Local), el programa Excel, destinado a trabajadores con alguna discapacidad o el Jovel, para menores de 30 años, “así como planes de empleo para diputaciones provinciales y municipios de más de 20.000 habitantes”, añadió Prada, quien recordó que la actual cuantía “se verá incrementada en los próximos meses”.

Estos programas “constituyen una herramienta de las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León para mejorar la cualificación profesional y facilitar el acceso al mercado laboral, en el medio rural”, destacó el delegado territorial. Su planteamiento permite adaptar los contenidos formativos a las necesidades de cada territorio y a los perfiles profesionales con mayor demanda en el territorio. Además, en los últimos años, estos programas han incorporado novedades como su vinculación con certificados de profesionalidad, el refuerzo de la formación digital y la orientación hacia competencias verdes y sostenibles, además de la atención a nuevos colectivos prioritarios. “Esta evolución permite ampliar el alcance del programa con el objetivo de generar empleo, mejorar las oportunidades de futuro de las personas más vulnerables y contribuir a la mejora de los servicios y del entorno en el territorio”, destacó, para finalizar.