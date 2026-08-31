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Luis Santana ofrecerá un concierto solidario en la iglesia de San Cipriano

La iniciativa de Zamorarte busca unir música y patrimonio

Luis Santana.

Luis Santana. / Cedida

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Marina García

A.B.G.

Zamora

El cantante Luis Santana protagonizará el próximo 11 de septiembre el concierto “Música que restaura”, una iniciativa solidaria cuya recaudación se destinará a la conservación del patrimonio diocesano.

Luis Santana ofrecerá un concierto solidario en la iglesia de San Cipriano.

Luis Santana ofrecerá un concierto solidario en la iglesia de San Cipriano. / Cedido

La actuación tendrá lugar a las 20.00 horas en la iglesia de San Cipriano. El recital pretende unir música y patrimonio en una cita cultural que contribuirá a preservar y mantener el legado artístico de la diócesis.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en la Librería Diocesana, situada en la calle Ramos Carrión, 18.

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El concierto está organizado por Zamorarte y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Zamora, que colabora en esta propuesta destinada a acercar la música al público y, al mismo tiempo, apoyar la conservación del patrimonio.

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