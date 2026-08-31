El cantante Luis Santana protagonizará el próximo 11 de septiembre el concierto “Música que restaura”, una iniciativa solidaria cuya recaudación se destinará a la conservación del patrimonio diocesano.

Luis Santana ofrecerá un concierto solidario en la iglesia de San Cipriano. / Cedido

La actuación tendrá lugar a las 20.00 horas en la iglesia de San Cipriano. El recital pretende unir música y patrimonio en una cita cultural que contribuirá a preservar y mantener el legado artístico de la diócesis.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en la Librería Diocesana, situada en la calle Ramos Carrión, 18.

El concierto está organizado por Zamorarte y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Zamora, que colabora en esta propuesta destinada a acercar la música al público y, al mismo tiempo, apoyar la conservación del patrimonio.