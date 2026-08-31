Luis Santana ofrecerá un concierto solidario en la iglesia de San Cipriano
La iniciativa de Zamorarte busca unir música y patrimonio
A.B.G.
El cantante Luis Santana protagonizará el próximo 11 de septiembre el concierto “Música que restaura”, una iniciativa solidaria cuya recaudación se destinará a la conservación del patrimonio diocesano.
La actuación tendrá lugar a las 20.00 horas en la iglesia de San Cipriano. El recital pretende unir música y patrimonio en una cita cultural que contribuirá a preservar y mantener el legado artístico de la diócesis.
Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en la Librería Diocesana, situada en la calle Ramos Carrión, 18.
El concierto está organizado por Zamorarte y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Zamora, que colabora en esta propuesta destinada a acercar la música al público y, al mismo tiempo, apoyar la conservación del patrimonio.
- Pueblos zamoranos sin bar que quieren volver a tener tirador de cañas por orden municipal: los doce que lo consiguen y los 34 que se quedan a las puertas
- Fallece Casto López Cañibano, jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta en Zamora
- Doce mil plantas de petunias y 5.800 ornamentales de otras especies: así se repartirán por toda la provincia a través de la Diputación
- El párroco de Fuentesaúco aprovecharía retiros del campamento 'Como Enanos' para realizar tocamientos a chicos
- Óscar Puente tras inaugurar un tramo de la A-11 se refiere al desdoblamiento de la N-122 en Zamora: 'Esto no termina aquí, tiene que llegar hasta Portugal
- Enlace nupcial de Gabi y Álex
- Investigan a un cura de la Diócesis de Zamora por abusos sexuales a menores
- Abandonada lejos del domicilio conyugal: El marido de una víctima de maltrato la deja en la calle y sin su hijo