La inversión en obra pública crece en Zamora mientras se desploma en Castilla y León

Las distintas administraciones licitaron obra pública en la provincia de Zamora por valor de 67,3 millones de euros en el primer semestre de 2026, una cifra un 19% superior al mismo periodo del año anterior, un crecimiento que supone una excepción dentro de Castilla y León, y en el panorama nacional, donde la inversión pública en infraestructura va en retroceso debido, principalmente, a que tanto el Gobierno nacional como el autonómico funcionan con presupuestos prorrogados, lo que hace difícil financiar nuevos proyectos.

La Junta de Castilla y León mantiene en vigor los presupuestos de 2024, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez los de 2023, aunque el reciente pacto de Gobierno entre PP y Vox para gobernar la comunidad, que suma una amplia mayoría absoluta, abre el camino a aprobar unos nuevos presupuestos que desbloqueen inversiones en las nueve provincias.

En el conjunto de Castilla y León las obras licitadas por las administraciones central, autonómica, local y diputaciones provinciales sumó 1.045 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone una caída del 26,8% respecto al primer semestre de 2025.

Cuadro informativo. / Fernando Sanchis

Zamora es la cuarta provincia que acumula mayor gasto público en obras adjudicadas este año, por detrás de Burgos, que lidera el ranking con 518,7 millones, impulsada por la construcción de la línea de Alta Velocidad al País Vasco; León, con 138,4 millones y Salamanca con 80,4 millones.

En Zamora, el mayor gasto también corresponde al Gobierno central debido a las inversiones realizadas por el Ministerio de Defensa para construir el futuro cuartel militar de Monte la Reina, en el término de Toro, aunque la administración autonómica también ha licitado en los primeros seis meses del año proyectos que suponen una inversión importante como el acondicionamiento del Camino del Lobo, entre Aliste y Sanabria, licitado por la empresa pública Somacyl por seis millones de euros.

Zamora también es la segunda provincia donde más crece la inversión con ese 19%, solo por detrás de Palencia, donde el montante de las obras adjudicadas ha crecido un 30,5%, aunque la provincia palentina se queda en términos absolutos por debajo de Zamora, con 54,8 millones de euros.

Valladolid, Ávila y Soria son las provincias de Castilla y León que más acusan esa caída en las adjudicaciones de obra pública. El dinero invertido cae un 80,9% en la provincia de Valladolid hasta los 66 millones, menos que en Zamora, un 67’6% en Ávila, con solo 25,1 millones de euros invertidos, y un 35,6% en Soria, donde en el primer semestre del año se gastaron 49,9 millones de euros en adjudicaciones.

El Gobierno central concentra la mitad del desembolso

Pero, ¿qué administración es la que más está dejando caer la inversión? La peor parada en los primeros seis meses del año es el Gobierno central, que arrastra una caída del 31,3% en Castilla y León, ya que ha licitado 619,1 millones, lo que aún así representa más de la mitad de la inversión en la comunidad, el 59,2% del total. En términos similares se comportó la Junta, con un ajuste del 30,8% al sacar a concurso actuaciones por importe de 205,3 millones, frente a los 296,9 millones del año anterior.

En cambio, las entidades locales impulsaron 1.128 intervenciones en sus territorios, aunque en un volumen ligeramente inferior al de 2025. En conjunto, ayuntamientos y diputaciones ofertaron obras con un montante de 220,6 millones, un 3,% menos que un año antes cuando aportaron al sector 228,9 millones, pero por encima de la administración autonómica, que ha atravesado un periodo en funciones tras las últimas elecciones .

Los nuevos contratos previstos para la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, junto otras obras ferroviarias hacia Cantabria o el impulso de los trabajos de construcción de nuevos tramos de autovía podrían dar un empujón a la contratación de la Administración central en la comunidad castellanoleonesa.

Licitaciones desiertas: proyectos que no quiere ninguna constructora

En la primera mitad del año, un total de 95 actuaciones licitadas en Castilla y León no encontraron ninguna constructora a la que le interesara su adjudicación al precio ofertado, lo que dejó desierto el concurso, a la espera de una nueva oportunidad. En concreto, las administraciones no lograron encargar proyectos por importe de 17,97 millones de euros entre enero y junio, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Cámara de Contratistas de Castilla y León. El encarecimiento de la energía y los sobrecostes de las materias primas están incrementando el número de obras que se han quedado guardadas en el cajón de las administraciones. De esta forma, un 9,5 por ciento de los proyectos licitados no recibieron ninguna oferta de las constructoras.

La inversión en obra pública crece en Zamora pese a las dificultades / J. A. G.

En Zamora quedaron desiertas en el primer semestre de 2026 tres licitaciones de obra, una de ellas de la Administración autonómica y dos de administraciones locales, que sumaban en total 1,24 millones sin invertir, a la espera de que se oferten nuevas propuestas más atractivas para las empresas.

Lidera el ranking la provincia de León con 25 contratos desiertos que suman más de cinco millones de euros.