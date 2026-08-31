El fotógrafo zamorano Álvaro Pérez Mulas obtiene dos premios en el extranjero

El fotógrafo Álvaro Pérez Mulas ha recibido dos premios internacionales con trabajos muy distintos entre sí.

El zamorano ha logrado el premio del público en el Refocus Awards, un certamen internacional on line, con el proyecto titulado "De luce y umbris", donde reúne una selección de fotografías de procesiones de Semana Santa entre las cientos que de la celebración zamorana constituyen su fondo.

"El fotógrafo de National Geographic, Tino Soriano, siempre fotografía el lago de Bañolas, dado que vive por la zona, y dice que es su leitmotiv y en mi caso siempre fotografío la Semana Santa de Zamora", señala Pérez Mulas.

Características

"De luce et umbris" la constituyen cinco imágenes atípicas, donde ha jugado con el detalle, con las opciones de luz y sombra. "Juegan con sensaciones, con lo sugerido y además de lo evidente" describe el fotógrafo que remitió instantáneas tomadas en los desfiles de Luz y Vida, el Espíritu Santo o la Vera Cruz. Su propuesta la seleccionó un jurado profesional, accedió a las nominaciones y en esta fase ganó el premio del voto del público "de 104 países".

Una de las imágenes del proyecto de Semana Santa. / Álvaro Pérez Mulas

Además, Álvaro Pérez Mulas ha recibido una mención honorífica en una convocatoria abierta, organizada desde la Decagon Gallery de Nueva York.

La imagen que remitió corresponde a la fotografía que abrió el proyecto "Ausencia presente", donde, desde hace años, explora la dualidad entre la presencia y la ausencia, el paso del tiempo, la memoria y las huellas emocionales o físicas que surgen a lo largo de la vida.

El fotógrafo subraya que la imagen seleccionada, tomada hace un cuarto de siglo, "de alguna manera fue una ruptura entre cómo fotografiaba la Semana Santa, que era el monotema hasta entonces, a cuando empecé a fotografiar otras cosas que eran más personales y más íntimas". En este cambio resultó fundamental la asistencia a un taller del fotoperiodista José Manuel Navia. "En aquel momento yo estaba pensando en la cuestión técnica y él me enseñó a ver desde otro punto de vista".

Una de las imágenes del proyecto ganador del premio del público. / Álvaro Pérez Mulas

Las fotografías ganadoras y las dos menciones, entre ellas la del zamorano, se exhiben en una exposición titulada "That one photograph", abierta hasta en el mes de septiembre, y supone la cuarta ocasión en la que el artista zamorano presenta su obra en esta galería norteamericana.

PhotoEspaña

Por otro lado, el docente y fotógrafo ha estado seleccionado en la última edición de PhotoEspaña, en la categoría de "Descubrimientos". El zamorano es la primera vez que ha logrado "colarse" en el festival internacional de fotografía y artes visuales, lo que supone "un reconocimiento y un refuerzo a la línea de trabajo que he ido desarrollado tanto a nivel nacional como en el extranjero".

Trayectoria

Álvaro Pérez Mulas cultiva la fotografía, la escultura, el videoarte, la pintura y la instalación. Comenzó influenciado por la escultura para luego trasladar su interés al ámbito audiovisual y la fotografía contemporánea.

Sus series fotográficas, como las dedicadas a la Semana Santa de Zamora o retratos en Nueva Delhi, han recibido numerosos reconocimientos internacionales.