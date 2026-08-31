Una empresa zamorana de videojuegos despliega todo su talento en Alemania

De la mano de la Asociación de la Industria del Videojuego de Castilla y León (Asivi CyL), la empresa zamorana Gamez Studio acudió a Gamescom 2026, una de las ferias europeas más importantes del sector, que se celebra en la ciudad alemana de Colonia para demostrar el talento y potencial de esta industria en la comunidad, con reconocimiento más allá de las fronteras españolas.

La firma zamorana se ha unido a las otras tres representantes de Castilla y León, dos de Valladolid y otra de Salamanca, en la propuesta Horror CyL, que reúne a estudios vinculados al género de terror, con propuestas de juego muy diferentes entre sí.

Colas en el Horror CyL. / Cedida

Gamez Studio acudió con “Cubex”, una experiencia de supervivencia multijugador en primera persona que propone “encerrar” a cuatro personas dentro de un enorme cubo en constante transformación. “Para avanzar, deberán superar pruebas, enfrentarse a diferentes amenazas y decidir hasta qué punto pueden confiar entre ellos”, describen. De este modo, cooperación y traición se mezclan bajo la premisa de que solo uno puede escapar y todos pueden morir.

Las otras propuestas

“The Occultist” es la propuesta del estudio vallisoletano Daloar, una aventura narrativa de terror en primera persona protagonizada por un investigador paranormal que viaja hasta la misteriosa isla de Godstone tras la desaparición de su padre. Exploración, puzles, sigilo y fenómenos sobrenaturales se combinan en una historia marcada por los secretos y rituales ocultistas que rodean la isla.

También desde Valladolid llegó Bowl of Tentacles con “Tenebrea”, una propuesta de terror psicológico en la que el teléfono móvil se convierte en una herramienta fundamental para investigar sucesos paranormales. El proyecto se inspira en hechos reales para construir una experiencia en la que tecnología, investigación y elementos sobrenaturales se entrelazan.

Horror CyL, en Gamescom / Cedida

Completó el grupo los salmatinos Uprising Studios con “ToyMaker: Threads of Joy”, una propuesta ya alejada del terror, que cambia completamente de registro y traslada al jugador a la España de principios del siglo XX, para combinar la creación artesanal de juguetes y la gestión de una tienda con una historia inspirada en el folclore y las leyendas de Salamanca, en la que las decisiones del jugador marcarán el desarrollo del juego.

Furor entre los asistentes

“La respuesta del público ha sido especialmente destacada. El espacio Horror CyL registró una gran afluencia durante toda la feria, llegando a producirse colas de más de cuarenta minutos de espera para probar estos videojuegos”, destacan desde la organización.

Han sido cinco días de feria donde la representación de Castilla y León ha combinado la exposición ante miles de jugadores con una intensa actividad profesional para contactar con inversores, distribuidores y otros agentes de la industria internacional del videojuego. Los estudios han mantenido reuniones y encuentros orientados a explorar nuevas vías de financiación, publicación, distribución y colaboración internacional, estableciendo contactos que pueden abrir nuevas oportunidades para sus proyectos.

Esta presencia internacional de las cuatro empresas de videojuegos de Castilla y León ha sido posible gracias al apoyo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dentro de su apuesta por impulsar la promoción, el crecimiento y la internacionalización de la industria del videojuego de la comunidad.

Nuevos viajes a Oriente

Y no será la única expedición internacional de estos estudios, ya que este otoño, también de la mano de Asivi CyL, se prevén viajes al continente asiático, con presencia ya confirmada en Tokyo Game Show, en Japón, o Bangkok. “Estas dos nuevas citas permitirán seguir abriendo mercados, estableciendo contactos y generando oportunidades para los estudios de Castilla y León, dando continuidad a una estrategia de proyección e internacionalización de la industria regional del videojuego”, aspiran.

La participación en Gamescom refleja también una de las principales razones de ser de Asivi CyL como es unir a los estudios y profesionales del videojuego de Castilla y León, generar sinergias entre ellos y crear oportunidades para que sus proyectos puedan crecer y llegar más lejos.

“La asociación trabaja para dar visibilidad al talento de la comunidad, representar los intereses del sector y construir puentes con instituciones, empresas y agentes de la industria, contribuyendo a consolidar un ecosistema del videojuego cada vez más fuerte en Castilla y León”, se describe.

Gamescom ha demostrado el valor de avanzar juntos, con cuatro estudios con proyectos y trayectorias diferentes, pero con un objetivo compartido, “el de demostrar que desde Castilla y León se pueden desarrollar videojuegos capaces de despertar el interés del público y de la industria internacional”, se valora.