Denuncia ciudadana en esta calle de Zamora por el soporte metálico que ha causado daños físicos y materiales a los vecinos
La base de la plataforma ciclista retirada de la calle Cid de Zamora deja tornillos sobresalientes que causan daños a vehículos y ponen en riesgo a peatones
O. C.
La retirada de las plataformas para bicis en la calle Cid de la capital zamorana ha conllevado las quejas de los vecinos de la zona por los desperfectos que ha causado la base de la plataforma, aún sobre la calzada.
Los tornillos que sobresalen de la plataforma han causado daños en las ruedas de los vehículos que han pasado por encima e incluso la caida de una vecina de la zona.
El origen del incidente
El incidente surgió cuando se retiró el soporte de la plataforma de aparcamiento de bicicletas que se ubicaba en esta calle zamorana. Al quitarla, quedó en la calle la base de la plataforma, cuyos tornillos metálicos sobresalen algunos centímetros de la calzada.
También una vecina de la zona salió herida al tropezar con la plataforma y caer al suelo.
Por el momento, los residentes esperan que el incidente se resuelva lo más pronto posible y sin mayor detrimento para los vecinos ni para los vehículos de estos.
- Pueblos zamoranos sin bar que quieren volver a tener tirador de cañas por orden municipal: los doce que lo consiguen y los 34 que se quedan a las puertas
- Fallece Casto López Cañibano, jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta en Zamora
- Doce mil plantas de petunias y 5.800 ornamentales de otras especies: así se repartirán por toda la provincia a través de la Diputación
- El párroco de Fuentesaúco aprovecharía retiros del campamento 'Como Enanos' para realizar tocamientos a chicos
- Óscar Puente tras inaugurar un tramo de la A-11 se refiere al desdoblamiento de la N-122 en Zamora: 'Esto no termina aquí, tiene que llegar hasta Portugal
- Enlace nupcial de Gabi y Álex
- Investigan a un cura de la Diócesis de Zamora por abusos sexuales a menores
- Abandonada lejos del domicilio conyugal: El marido de una víctima de maltrato la deja en la calle y sin su hijo