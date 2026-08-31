Denuncia ciudadana en esta calle de Zamora por el soporte metálico que ha causado daños físicos y materiales a los vecinos

La retirada de las plataformas para bicis en la calle Cid de la capital zamorana ha conllevado las quejas de los vecinos de la zona por los desperfectos que ha causado la base de la plataforma, aún sobre la calzada.

Plataforma metálica en la calle del Cid / Cedida

Los tornillos que sobresalen de la plataforma han causado daños en las ruedas de los vehículos que han pasado por encima e incluso la caida de una vecina de la zona.

El origen del incidente

El incidente surgió cuando se retiró el soporte de la plataforma de aparcamiento de bicicletas que se ubicaba en esta calle zamorana. Al quitarla, quedó en la calle la base de la plataforma, cuyos tornillos metálicos sobresalen algunos centímetros de la calzada.

También una vecina de la zona salió herida al tropezar con la plataforma y caer al suelo.

Aparcamiento que ha causado molestias en la calle Cid / Cedida

Por el momento, los residentes esperan que el incidente se resuelva lo más pronto posible y sin mayor detrimento para los vecinos ni para los vehículos de estos.