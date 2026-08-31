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La Cofradía del Silencio recupera la celebración del triduo en honor al Cristo de las Injurias en la Catedral

El sacerdote Francisco Diez lo oficiará del 12 al 14 de septiembre en la seo zamorana

El Cristo de las injurias el último Miércoles Santo.

El Cristo de las injurias el último Miércoles Santo. / José Luis Fernández / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Cofradía del Silencio recupera la celebración del triduo en honor del Santísimo Cristo de las Injurias en la Catedral, ya que el pasado año tuvo que realizarlo en San Ildefonso y sin la imagen puesto que el crucificado estaba la seo en aquel momento inmersa en los preparativos de la exposición de “EsperanZa” de Las Edades del Hombre.

La celebración comenzará el día 12 de septiembre, a las 20.30 horas, y consistirá en una solemne eucaristía, la exposición del Santísimo y el ejercicio del triduo en honor a la imagen titular del Cristo de las Injurias. El mismo esquema se repetirá el 13 y el 14 de septiembre. Será el sacerdote Francisco Diez Garciá, como capellán de la cofradía, el encargado de oficiar los tres días.

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Esta celebración religiosa está unida a la fundación de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias, de hecho es una actividad que la cofradía debe de realizar coincidiendo con la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, según figura en los estatutos de la hermandad.

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