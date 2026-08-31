Los coches americanos volverán a rugir por las calles de Zamora

“Vuelve con la ilusión de un niño” es el lema de la segunda edición del evento “Pure American Style”, que llega esta semana a Zamora, dejando ver por las calles de la ciudad los vehículos de época más espectaculares, aquellos que permanecen en la retina por muchos años que pasen.

La temática de esta segunda cita en la ciudad son los coches de película, cuya presentación oficial se realizará este miércoles, 2 de septiembre, con un espectáculo que no dejará indiferente a ningún espectador.

Si querer desvelar muchos detalles, la organización ha preparado una puesta en escena en la que tomará protagonismo un vehículo muy especial vinculado al mundo del cine y que desgranará las principales novedades de “Pure American Style 2026”, que se celebrará en Zamora del 2 al 4 de octubre. El evento adelantará qué se podrán encontrar los zamoranos en esos días, las expectativas de participación y el impacto de este evento en la ciudad y la provincia.

Una Ruta 66 por Zamora

De esta manera, durante tres días, diferentes zonas de la capital, desde la plaza de Castilla y León, hasta la plaza de la Constitución, Plaza Mayor, plaza de Claudio Moyano y plaza de la Catedral se convertirán en una particular Ruta 66 por Zamora, mientras los vehículos americanos recorrerán, además, distintos municipios de la provincia, “poniendo en valor nuestro patrimonio, nuestros paisajes, nuestra gastronomía y nuestra cultura”, se destaca desde la organización.

Como antesala a esta original feria de vehículos, los días 22, 24 y 29 de septiembre y 1 de octubre, a las 20.00 horas, “Pure American Style” ofrecerá gratuitamente en Multicines Zamora el ciclo “Cine sobre ruedas”, con cuatro películas donde los coches se convierten en auténticos protagonistas, como es el caso de “Regreso al Futuro”, “Gran Torino”, “Los cazafantasmas” y “John Wick 2”.

La edición de 2026 incorpora también importantes novedades en torno a la tradicional carrera de cuarto de milla, que contará con nuevas categorías, espacios para el público y zonas de comida y bebida, con inspiración americana. La competición podrá seguirse además mediante pantallas LED gigantes y realización en directo.

Concurso fotográfico

La participación ciudadana ya está en marcha con “Paisajes de película”, el concurso de fotografía de este evento que invita a encontrar un rincón de la provincia de Zamora capaz de evocar una escena de una película americana. El concurso permanecerá abierto hasta el 20 de septiembre. Las bases y toda la información pueden consultarse en www.pureamericanstyle.com, en la sección “concurso”.

Promovida por la empresa zamorana Thre3max, “PureAmerican Style” cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora, el programa Nos Impulsa de la Junta de Castilla y León, el Patronato Provincial de Turismo de Zamora y Caja Rural. La iniciativa busca consolidarse como una propuesta que une motor, cine, música, cultura, turismo y gastronomía, generando actividad y proyectando la ciudad y la provincia de Zamora.