La Biblioteca Pública de Zamora cambia libros y multas por comida para el Banco de Alimentos

La Biblioteca Pública de Zamora lleva a cabo, por cuarto año, un mercadillo solidario de libros usados.

Se trata de una iniciativa de autoservicio, situado en una gran mesa en el vestíbulo de entrada, donde están a disposición de todos los usuarios volúmenes de temáticas y géneros muy variados que por distintos motivos no están a disposición del público en las estanterías del centro cultural.

Los títulos se cambian por comida sin fecha de caducidad sobrepasada o bien por productos de higiene. “Si a alguien le interesa un libro no tiene más que cogerlo y poner en su lugar, en las cajas situadas debajo de las mesas, los alimentos por los que lo cambia”, indican en la web de la antigua Casa de la Cultura.

Además, si el usuario tiene materiales con una multa por préstamos sobrepasados, puedes acercarse por el servicio correspondiente, y le eliminará la sanción, siempre y cuando, se comprometa a colaborar con el mercadillo.

Los productos donados serán destinados íntegramente al Banco de Alimentos de Zamora, lográndose en ediciones anteriores sobrepasar los 1.000 kilos.

Clubes de lectura

Por otro lado, las personas interesadas en formar parte de uno de los clubes de lectura de la Biblioteca Pública pueden formalizar las inscripciones a partir del 1 de septiembre en los mostradores de la biblioteca o de un formulario dispuesto en la web del centro.

Los clubes de lectura de adultos se reúnen cada 15 días en sesiones de una hora y media de duración.

En estos momentos el centro cuenta con once grupos, diez de ellos para adultos, con sesiones varios de ellos las mañanas del lunes y el martes, así como varios temáticos como el Club del Cómic, que se reúne el último jueves de cada mes, mientras que El Día D, sobre la II Guerra Mundial, Crónica Negra y Anónimas, sobre libros escritos por mujeres, tiene sus sesiones una vez al mes.

Prosigue, un curso más, "Los viernes nos vemos en la biblio", el club de lectura dirigido a chicos y chicas entre 13 y 16 años que se reúnen los viernes de 19.00 a 20.30 horas.

También existe la modalidad de club de lectura virtual, sin horarios ni lugares y donde están los lectores, el libro y un blog como punto de encuentro en la red donde compartir las impresiones del volumen leído.