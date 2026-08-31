Más de 4.000 turistas llegan a la ciudad de Zamora gracias a la Ruta Vía de la Plata

La Ruta Vía de la Plata a su paso por la capital de Zamora se está consolidando como un atractivo turístico que atrae ya a más de 4.000 personas al año en busca de ese recorrido histórico, tradicionalmente de paso hacia Astorga, Gijón y, en dirección contraria, hacia Sevilla, que ha permitido dar a conocer la ciudad convirtiéndose en un reclamo nada desdeñable, sostiene el concejal de IU de Turismo en el Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder.

El mandatario municipal considera que este recurso tiene un potencial aún por descubrir para visitantes dada la diversidad y riqueza paisajística y arquitectónica que recorre por la capital, incluso dentro de la misma provincia de Zamora, punto de partida de las rutas que se han creado en torno a esta antiquísimo camino, como las dirigidas al turista que la cruza en moto o en bicicleta, al margen de quienes lo hacen a pie. El edil explica que las personas que han visitado la capital por primera vez a través de la Vía de la Plata, a quienes ha entregado las credenciales que atestiguan que han recalado en la ciudad del románico siguiéndola, con las que ha podido conversar sobre sus impresiones, "nos comentan que resulta muy atractiva" por su románico, su belleza, el río Duero y su entorno, su proximidad a los Arribes y porque es un lugar que no está masificado. El año pasado, el Ayuntamiento de Zamora entregó 1.500 pasaportes que representan "una pequeña parte del número de personas que optan por este recorrido".

Christoph Strieder estima, "sin miedo a equivocarme, que está muy interesante Ruta de la Vía de la Plata atrae cada año entre 3.000 y 4.000 turistas que viajan por Zamora para descubrir justo ese tramo, ese medio de comunicación transversal que llega hasta la parte norte de España". De sus encuentros con esos visitantes, destaca la sorpresa por que "esta capital es una de las que mantiene su vida cotidiana aún sin alterar por la masificación del turismo, conserva su atractivo y eso resulta un descubrimiento total para quien llega hasta aquí", concreta el concejal de IU.

En definitiva, la baza a jugar es dar a conocer una capital que guarda su esencia, algo posible gracias a que aún "no está superturistizada, no está saturada, mantiene su esencia, en la que la vida cotidiana transcurre sin que se vea alterada" por aluviones de visitantes como ha ocurrido con otros puntos del territorio nacional. Menciona Asturias como uno de esos lugares en los que ya hay demasiada saturación de turistas, lo que impide disfrutar al máximo.

El clima, otro factor a favor

En la línea de potenciar la vieja ruta, con la colocación de 24 placas que discurren por las calles que trazan la Vía de la Plata en Zamora, la Concejalía de Turismo incide en las posibilidades que ofrece el clima mediterráneo continentalizado, templado de interior, para captar más turistas, con el cambio climático como factor que está vaciando destinos turísticos con temperaturas muy elevadas como la costa andaluza. Christoph Strieder declara que "resulta interesante" trabajar en esa oferta que se apoyaría también en otras características, como que "Zamora es una zona que tiene un clima más o menos soportable todavía, con noches que enfrían y facilitan el descanso".

El pulso que ha ido tomando a turistas que han descubierto Zamora y a los operadores que ya la ofrecen como destino muy apetecible permite afirmar al responsable municipal que "es una ciudad que encanta por la tranquilidad que se respira, porque es una ciudad muy bonita y asequible"; con un río Duero que es una maravilla, un paisaje urbano de gran belleza que junto al románico definen esta capital de provincia.

El esfuerzo de la Concejalía que dirige, la integración de la capital en la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata formada por 37 municipios y la Diputación de Cáceres, tiene por objeto dar visibilidad a este viejo nexo entre el sur y el norte de la Península que cruza Zamora es patente en cada feria de Turismo a la que acude para dar a conocer la capital.

Marcar este trayecto heredado de los tartessos y de los romanos con las placas en el pavimento de las calles es uno de los compromisos adquiridos en esa Red de Cooperación. Las placas, con el anagrama de la Ruta Vía de la Plata, parten del barrio de San Frontis hacia el Puente de Piedra hacia la Plaza Mayor y plaza de Viriato para terminar en la carretera de Galicia, tras cruzar San José Obrero y señalizar el paso por Tras Castillo, solo una pequeña parte del recorrido que ahora se puede seguir al detalle.