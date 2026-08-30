El tiempo en Zamora: el 31 de agosto marcará el fin de las lluvias con 28 grados.

El final de agosto se acerca, y para muchos significa el final del verano. Rehacer las maletas, cerrar las casas de los pueblos y regresar a la rutina. Para otros, quizá empiecen ahora sus vacaciones. Mientras que los más cuadriculados tendrán que esperar mínimo veinte días para dar por finalizado el verano. Sea cual sea tu situación, seguro que sigues mirando al cielo para saber si este final de mes te dará o no una tregua después de estos últimos días de lluvias y tormentas.

El final de agosto

Máximas de 28 grados y mínimas de 14. Así, el octavo mes del año se despide en Zamora y da paso a septiembre y a una nueva semana marcada por las altas temperaturas. El lunes 31 de agosto será, además, el inicio de una progresiva escalada de los termómetros que tendrá su punto álgido el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre, jornadas en las que se podrán alcanzar los 36 grados.

Antes de ese repunte, el último día de agosto dejará en la capital zamorana un ambiente mucho más estable. El sol será protagonista durante buena parte de la jornada y no se esperan precipitaciones, permitiendo cerrar el mes con una tregua tras los episodios de lluvias y tormentas de los últimos días.

Lunes 31 de agosto

La jornada comenzará fresca. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, los termómetros se moverán entre los 14 y los 18 grados, alcanzando la mínima del día, 14 grados, aproximadamente entre las cuatro y las ocho de la mañana.

A esas horas, además, la humedad será especialmente elevada. Los valores subirán rápidamente durante la madrugada hasta situarse cerca del 98% en torno a las seis de la mañana, para comenzar después un descenso progresivo conforme avance el día y aumenten las temperaturas.

Con la salida del sol, el mercurio iniciará una subida constante. A las diez de la mañana se rondarán los 16 grados, mientras que al mediodía se alcanzarán ya los 20 grados. A partir de ahí, el ascenso será más evidente: 22 grados a las 13.00 horas, 24 a las 14.00, 26 a las 15.00 y 27 a las 16.00.

Las horas más cálidas llegarán durante la tarde. Entre aproximadamente las 17.00 y las 19.00 horas, Zamora alcanzará la máxima prevista de 28 grados, con cielos despejados o poco nubosos.

Ya al caer la noche, las temperaturas comenzarán nuevamente a bajar. A las nueve de la noche se esperan alrededor de 26 grados, descendiendo hasta los 24 a las diez, los 22 a las once y cerca de 21 grados a medianoche.