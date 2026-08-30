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El peligro invisible del calor al volante: cuántos grados alcanza tu coche y por qué es tan letal

El peligro invisible del calor al volante: cuántos grados alcanza tu coche y por qué es tan letal

Alejandra Bonel García

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El peligro invisible del calor al volante: cuántos grados alcanza tu coche y por qué es tan letal

Alejandra Bonel García

Zamora
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Hay cosas que uno cree saber hasta que se pone al volante. Otras, directamente, pueden costarle puntos, una multa o algo mucho peor. Con esa idea nace QUE NO TE QUITEN EL CARNÉ, una nueva sección de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en la que Juan Carlos Nogueiras pondrá sobre la mesa situaciones cotidianas de la carretera para explicar qué hacemos mal, qué riesgos pasamos por alto y cómo podemos evitarlos

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