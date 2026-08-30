Juan Carlos Nogueiras, capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora, explica los peligros de conducir con calor extremo: Descubre cuántos grados puede alcanzar un coche al sol en 30 minutos

Juan Carlos Nogueiras, capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora, espera en las pistas de prácticas y exámenes de la DGT situadas en la avenida del Príncipe de Asturias. A su lado, uno de los coches de la Benemérita. ¿El objetivo? Comprobar la temperatura que puede alcanzar un vehículo en plena ola de calor y explicar cómo actuar ante el bochorno.

Consejos conducción y vestimenta coches y motos por la guardia civil / José Luis Fernández / LZA

"Este vehículo lleva estacionado al sol no mucho más de media hora y, por el efecto lupa que hacen los cristales, aumenta la temperatura en su interior", explica a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA mientras sostiene un detector especial de temperatura facilitado por el Parque de Bomberos de Zamora. "El interior acaba de alcanzar los 58 grados", señala mirando la pantalla del aparato.

Detector especial de temperatura facilitado por el Parque de Bomberos de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Son 37 grados más que el límite superior de la temperatura recomendada para conducir. "La temperatura ideal para conducir está entre los 19 y los 21 grados, al igual que ocurre con las calefacciones durante el invierno", explica Nogueiras.

Una situación tan cotidiana puede parecer inofensiva. Abrir el coche y sentir que, al subir, el calor te "golpea en la cara", forma parte del día a día de cualquier conductor en verano. Sin embargo, diversos estudios apuntan a que, cuando el interior de un vehículo supera los 35 grados, la capacidad para percibir las señales de tráfico puede disminuir entre un 10% y un 20%. "Las altas temperaturas pueden provocar en nuestro organismo lo que se conoce como estrés térmico", relata el capitán.

Cansancio, agotamiento y falta de atención son algunos de los síntomas que pueden terminar provocando un accidente de tráfico.

Por ello, ¿qué debemos hacer antes de subirnos a un coche sometido a temperaturas extremas?

"Antes de iniciar la marcha, lo que debemos hacer es equilibrar y reducir la temperatura del interior del vehículo. Para ello, abriremos las cuatro puertas y, si queremos, también el maletero", enumera Nogueiras. "Una vez abiertas las puertas, daremos el contacto y encenderemos el aire acondicionado o el climatizador", añade.

Una sucesión de movimientos que muchos pueden dar por hecho, pero que puede evitar más de un accidente, sobre todo entre quienes acostumbran a arrancar el coche con las ventanillas bajadas, una práctica que puede derivar en una distracción e incluso en un volantazo.

Bajas las ventanillas, arrancas el coche y, de repente, entra un insecto. Una, dos y hasta tres veces pasa por delante de tu cara. Molesta. Intentas echarlo, pero no puedes. Vuelves a intentarlo. El volante se mueve. Te asustas, pero el insecto sigue ahí. Al tercer intento, das un volantazo. Pierdes el control y, cuando quieres darte cuenta, el coche ha volcado. En el mejor de los casos, la cabeza puede salir por la ventanilla y sufrir un fuerte golpe. En el peor, advierte Nogueiras, "la propia carrocería nos aplastaría el cráneo".

El vehículo también sufre

El calor no solo afecta a las personas. El vehículo también sufre los excesos térmicos, por lo que prevenir el sobrecalentamiento puede contribuir a alargar su vida útil. "Antes de iniciar un viaje debemos comprobar el estado del líquido refrigerante, al igual que el de los neumáticos", detalla el guardia civil. "La presión de los neumáticos es importante porque el asfalto, en estos días tan calurosos, puede alcanzar temperaturas de hasta 60 grados. Ese calor se transmite a través del caucho del neumático y afecta a su presión", recuerda.

Planificar, descansar y comer bien

Una vez iniciada la ruta, sobre todo si es larga, lo más recomendable es planificarla, consultar previamente la previsión meteorológica y, si es posible, evitar las horas más calurosas del día. También conviene utilizar ropa cómoda y holgada y un calzado que sujete adecuadamente el pie.

"Debemos parar cada 60 o 90 minutos y lo ideal sería poder descansar 15 minutos cada 200 kilómetros. Aprovechemos esas pausas para tomar sorbos de agua. No es necesario llenarse la vejiga porque, en caso de impacto, una vejiga sobrecargada de líquido puede sufrir lesiones", avisa.

La alimentación también juega un papel importante. Conviene comer ligero y, siempre que sea posible, optar por alimentos ricos en proteínas y vitaminas, evitando las comidas copiosas y con exceso de grasa, ya que pueden generar fatiga y somnolencia.

Además, hay que prestar especial atención a la última parte de los trayectos largos, cuando el cansancio acumulado puede resultar más peligroso. "Se incrementa la ansiedad por llegar al destino y estaremos más cansados", recuerda Nogueiras.

Las bebidas energéticas, tan peligrosas como el alcohol

Otra de las recomendaciones del capitán de Tráfico está relacionada con la hidratación. "Si vamos a conducir, y menos aún con calor extremo, no se deben consumir bebidas alcohólicas porque el alcohol actúa como diurético y acelera la pérdida de líquidos del organismo. Además, reduce la capacidad de atención y los reflejos al volante y aumenta el tiempo de reacción, incluso en los niveles más bajos". La única tasa segura es 0,00.

Las bebidas energéticas tampoco se libran de este escrutinio. "Existe una falsa creencia, sobre todo entre los más jóvenes, de que la ingesta de bebidas energéticas, con un alto contenido en cafeína, taurina y azúcares, neutraliza los efectos del alcohol. Estos ingredientes generan una falsa sensación de energía, aceleran el ritmo cardíaco y pueden causar nerviosismo o ansiedad, por lo que no son potenciadores seguros ni reales", concluye Nogueiras.