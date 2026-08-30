Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL: Zamora no funciona sin autónomosCasco antiguo de ZamoraConsejos de la Guardia Civil de Tráfico de ZamoraZamora CF - Athletic de Bilbao B
instagramlinkedin

Enlace nupcial de Gabi y Álex

«Que el tiempo se detenga para poderlo disfrutar...»

Boda de Gabe y Álex en Maradela.

Boda de Gabe y Álex en Maradela. / Manuel Balles y Ángel Luis Domínguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. V.

«Que el tiempo se detenga para poderlo disfrutar...». De esta manera, deteniendo el tiempo, por unos instantes Gabriel Ramos y Alejandro Alonso (Gabi y Álex) disfrutaron de su momento, de una tarde en Maradela rodeados de sus seres queridos y amigos, en una ceremonia oficiada por Víctor López de la Parte. En total, casi 300 invitados gritaron al unísono un sonoro «¡Vivan los novios!». ¡¡¡Por muchos años, pareja!!!

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pueblos zamoranos sin bar que quieren volver a tener tirador de cañas por orden municipal: los doce que lo consiguen y los 34 que se quedan a las puertas
  2. Fallece Casto López Cañibano, jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta en Zamora
  3. Doce mil plantas de petunias y 5.800 ornamentales de otras especies: así se repartirán por toda la provincia a través de la Diputación
  4. Óscar Puente tras inaugurar un tramo de la A-11 se refiere al desdoblamiento de la N-122 en Zamora: 'Esto no termina aquí, tiene que llegar hasta Portugal
  5. Investigan a un cura de la Diócesis de Zamora por abusos sexuales a menores
  6. ¿Por qué rechazar un centro de datos que creará cientos de empleos en Zamora? Estas son las alegaciones de los que se oponen al proyecto
  7. Casi mil horas para una sola pieza: el arte en madera de Vicente Vaquero se expone en Zamora
  8. Cuatro menores tiene en vilo a los vecinos de Alviar: pedradas, petardos de gran potencia y depósitos de coches

Enlace nupcial de Gabi y Álex

Enlace nupcial de Gabi y Álex

Grito de comerciantes y hosteleros para salvar el casco antiguo de Zamora: «Necesita vida todos los días»

Grito de comerciantes y hosteleros para salvar el casco antiguo de Zamora: «Necesita vida todos los días»

Juan María Calles, XXV premio León Felipe de poesía: "La lectura es fundamental y ayuda a que no nos engañen"

Juan María Calles, XXV premio León Felipe de poesía: "La lectura es fundamental y ayuda a que no nos engañen"

Abandonada lejos del domicilio conyugal: El marido de una víctima de maltrato la deja en la calle y sin su hijo

Juan Carlos Nogueiras, capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora, explica los peligros de conducir con calor extremo

Juan Carlos Nogueiras, capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora, explica los peligros de conducir con calor extremo

El peligro invisible del calor al volante: cuántos grados alcanza tu coche y por qué es tan letal

El peligro invisible del calor al volante: cuántos grados alcanza tu coche y por qué es tan letal

Un viaje al pasado: niños y adultos descubren aspectos de la vida diaria entre los siglos IV y VIII en Zamora

Un viaje al pasado: niños y adultos descubren aspectos de la vida diaria entre los siglos IV y VIII en Zamora

Una mujer atendida por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Zamora

Tracking Pixel Contents