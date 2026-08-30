Enlace nupcial de Gabi y Álex

«Que el tiempo se detenga para poderlo disfrutar...». De esta manera, deteniendo el tiempo, por unos instantes Gabriel Ramos y Alejandro Alonso (Gabi y Álex) disfrutaron de su momento, de una tarde en Maradela rodeados de sus seres queridos y amigos, en una ceremonia oficiada por Víctor López de la Parte. En total, casi 300 invitados gritaron al unísono un sonoro «¡Vivan los novios!». ¡¡¡Por muchos años, pareja!!!