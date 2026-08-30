Agosto cierra con 31 muertes por calor durante el periodo estival en Zamora

Agosto llega a su fin y deja una cifra que resume buena parte del impacto que las altas temperaturas han tenido este verano en Zamora: 31 fallecimientos atribuibles a la temperatura durante el periodo estival de 2026, es decir, entre el 15 de mayo y el 29 de agosto.

Según los datos del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) para la provincia, durante ese intervalo, se registraron en Zamora 763 defunciones, frente a las 735 que se esperaban estadísticamente para ese mismo periodo. Esto supone un exceso de 28 fallecimientos respecto a la estimación de base.

Sin embargo, esta cifra no debe confundirse con las muertes atribuibles a la temperatura. En este caso, el sistema MoMo estima en 31 los fallecimientos relacionados estadísticamente con las condiciones térmicas registradas durante los meses más cálidos.

De este modo, el balance deja una imagen clara del verano zamorano: se han producido más fallecimientos de los esperados y, al mismo tiempo, una parte de la mortalidad registrada aparece vinculada al efecto de las temperaturas.

Agosto, por separado

Si se analiza únicamente el mes de agosto, el escenario presenta cifras más concretas.

Entre el 1 y el 29 de agosto, Zamora contabilizó 216 defunciones observadas, mientras que la estimación de base se situaba en 198. Es decir, durante este periodo se produjeron 18 fallecimientos más de los previstos.

En cuanto al impacto de las temperaturas, el modelo de MoMo atribuye ocho muertes al calor durante el tramo analizado de agosto.

Este dato permite acotar mejor el impacto del calor en la recta final del verano. Agosto ha estado marcado por varios episodios de altas temperaturas y, aunque la mortalidad no se mantiene por encima de los valores esperados de forma constante, sí se observan jornadas en las que la diferencia se amplía.

Más muertes de las esperadas

Para interpretar correctamente estos datos conviene distinguir entre dos indicadores que ofrece MoMo: las defunciones observadas y las defunciones estimadas como normales para un periodo determinado.

En el conjunto del verano, las 763 muertes registradas superan en 28 las 735 previstas, mientras que en agosto la diferencia es de 18 fallecimientos, con 216 observados frente a 198 esperados.

Ahora bien, ese exceso de mortalidad no equivale directamente a las muertes atribuibles a la temperatura. Se trata de dos cálculos diferentes.

El exceso de mortalidad refleja cuánto se aleja el número real de fallecimientos de la cifra esperada. En cambio, la mortalidad atribuible a la temperatura se obtiene a través de un modelo estadístico específico que estima qué parte de las defunciones puede estar relacionada con las condiciones térmicas.

Por este motivo, ambas cifras pueden no coincidir.