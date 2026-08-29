Zamora recupera el verano este sábado: sol y temperaturas de hasta 30 grados para despedir agosto

Zamora volverá a vivir este sábado una jornada de ambiente plenamente veraniego. El sol será protagonista durante buena parte del día y las temperaturas subirán hasta situarse cerca de los 30 grados por la tarde.

El cambio será notable si se compara con lo ocurrido durante esta semana. Los últimos días han estado marcados por un descenso importante de las temperaturas, además de lluvias, tormentas y algunas rachas fuertes de viento.

El jueves fue uno de los días más frescos, con una máxima que no llegó a los 20 grados. El miércoles tampoco hizo demasiado calor, con valores en torno a los 23 grados, muy lejos de las temperaturas que se esperan para este sábado.

La lluvia también ha tenido presencia durante la semana. El miércoles fue el día más inestable, con precipitaciones más intensas y episodios tormentosos. A ello se sumaron algunas rachas de viento, que hicieron que la sensación fuera todavía más desapacible en determinados momentos.

La diferencia con el fin de semana anterior es clara. El pasado domingo se superaron los 32 grados en Zamora, mientras que pocos días después las máximas bajaron hasta quedarse por debajo de los 20. Un cambio brusco que ha hecho que durante varios días el ambiente haya sido más propio de comienzos de otoño que de finales de agosto.

Este sábado, sin embargo, la situación dará un giro. A media mañana se esperan unos 20 grados y, a medida que avance el día, los termómetros irán subiendo hasta alcanzar los 29 o 30 grados entre las seis y las siete de la tarde.

Por la noche las temperaturas volverán a bajar poco a poco, aunque el ambiente seguirá siendo agradable. Además, no se esperan lluvias y el cielo permanecerá prácticamente despejado.

Después de una semana marcada por la inestabilidad y el descenso térmico, Zamora recuperará así el calor y el tiempo seco para despedir el mes de agosto con una jornada mucho más propia del verano.