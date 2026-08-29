Recreación histórica
Un viaje al pasado: niños y adultos descubren aspectos de la vida diaria entre los siglos IV y VIII en Zamora
La manera de vivir de finales del Imperio Romano y los primeros siglos de la Edad Media pudieron conocerse en las III Jornadas de Recreación Histórica, desarrolladas el sábado en las aceñas de Cabañales.
Decenas y decenas de personas, tanto niños como adultos, profundizaron en la manera de vivir y de pelear, la gastronomía, la medicina, la religión o la producción artesanal de las sociedades del final del Imperio Romano y a los primeros siglos de la Edad Media en las III Jornadas de Recreación Histórica, centradasen el periódo desde siglo IV hasta principios del siglo VIII, que acogieron a lo largo de la jornada del sábado las Aceñas de Cabañales.
La bienvenida la daba una zona romana, con un campamento y un ámbito dedicado a la vivienda, donde podía descubrirse una recreación de una domus y un puesto donde explicaban la pintura en tabla con pigmentos, que "eran muy similares a como se hacen ahora, eran naturales con aceite de lino" detallaba una recreadora, pincel en mano, mientras que a su lado podían contemplarse alimentos como aceitunas, frutos secos o pan blanco que formaban parte de la dieta.
En otro espacio podían descubrirse réplicas de armaduras y otros aperos vinculados con la guerra, empleados los siglos III y IV después de Cristo.
Los más pequeños coloreaban elementos de la vida de las familias visigodas o fíbulas aquiliformes en otro taller, mientras que a poca distancia estaba un esqueleto dispuesto perfectamente en el suelo "para que vea la gente cómo encontramos nosotros los materiales en la arqueología" explicó José Carlos Sastre de la Sociedad Ibérica de Arqueología, entidad organizadora del evento que cuenta con el respaldo de la Concejalía de Cultura y la colaboración, entre otros, de la Fundación Caja Rural de Zamora.
A escasos metros de los huesos podía contemplarse un amplio cartel de El Castillón. A su vera, un puesto donde había publicaciones y réplicas de piezas localizadas en este yacimiento, situado en Santa Eulalia de Tábara, con el objetivo de dar a conocer el trabajo efectuado en esta importante excavación, que el próximo año celebrará sus 20 campañas.
"Queremos que la gente descubra las investigaciones efectuadas y cómo toda esa labor tiene reflejo en la investigación y en la divulgación social y didáctica que hacemos" sostuvo Sastre.
También hubo numerosas demostraciones, como una centrada en cómo era la caza con el lanzamiento de ondas o de fustíbalos, que "era una onda atada a un palo con la que se lograba un efecto de mayor palanca" y que aparece en "relieves" y "sobre una estructura son las catapultas" describía uno de los recreadores ante un sorprendido público.
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