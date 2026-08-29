El párroco de Fuentesaúco aprovecharía retiros del campamento "Como Enanos" para realizar tocamientos a chicos

El párroco de Fuentesaúco investigado por abuso sexual a dos menores, de iniciales F.L.M. y nacido en Toro en agosto 1981; aprovecharía retiros a los que solo llevaba niños y en los que él era el único adulto para llevar a cabo los tocamientos, de acuerdo con la documentación que el Obispado de Zamora habría remitido a la Fiscalía Provincial en abril de 2025. El caso está en manos del Tribunal de Instancia de la capital, que tendrá que llamar a declarar al sacerdote investigado y a los dos varones, ya mayores de edad. Estos habrían relatado a personal del Campamento Juvenil "Como enanos" cómo en el verano de 2023 el entonces párroco de Aliste les había sometido a tocamientos en sus genitales.

Precisamente, en los primeros días del mes de septiembre de 2023, el Obispado de Zamora decide nombrar a F.L.M. párroco de Fuentesaúco, ante la sorpresa de los feligreses de los municipios de la Raya entre los que era muy querido y popular, que despedían a quien fue arcipreste de Aliste durante 15 años, "un histórico, emblemático y querido sacerdote", según recogían las crónicas de esos días.

En sus nuevos destinos de la comarca de La Guareña, el presbítero de 45 años ha permanecido hasta que finalizó esta Semana Santa de 2026, a primeros de abril, cuando los vecinos de Fuentesaúco dejaron de ver al sacerdote de forma inesperada. Una fecha que coincide con la remisión de las denuncias a la Fiscalía de Zamora por parte de la Diócesis, por tanto muy próxima a la apertura de las diligencias en las que ha participado la Guardia Civil de Zamora.

"Cansancio y estrés"

El propio párroco de la villa saucana, que aún figura como tal en la página de la Diócesis de Zamora, habría manifestado que dejó de ejercer el sacerdocio porque se sentía "cansado y con mucho estrés". Sin embargo, esta cronología coincide con los rumores sobre su comportamiento con menores de edad que ya existían en la parroquia de Aliste, según ha podido saber este diario, y con su traslado inesperado a parroquia de Fuentesaúco el 24 de septiembre de 2023.

La misa del domingo 7 de septiembre de ese mismo año en Nuestra Señora la Virgen de la Asunción de Nuez de Aliste sirvió para despedir al arcipreste, recordado como innovador al incorporar las redes sociales, Facebook, a su labora pastoral, para mantener un contacto constante con sus parroquianos que se mostraban ayer sorprendidos en su mayoría. Aliste le recuerda como uno de los promotores de la Muestra de Arte Sacro Salus de España y Portugal celebrada en 2022 en el santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Salud, un cura muy cercano, protagonista de varios reportajes por su perfil activo.

El episodio de estrés que le alejó de sus parroquias esta primavera le llevó a regresar a su pueblo natal, Toro, donde se le ha visto paseando por las calles y con amigos que conserva desde hace años, indican fuentes consultadas por este periódico.

El estallido del escándalo: la denuncia del Obispado

La denuncia inicial contra el sacerdote que aún figura como párroco de Fuentesaúco y diversos pueblos de La Guareña llegaba al Obispado de Zamora el 10 de septiembre de 2025, aunque los hechos habrían ocurrido durante el verano de 2023 en los campamentos "Como enanos" que organizaba el religioso cuando ejercía en el Arciprestazgo de Aliste, donde se crearon hace 40 años para niños de entre 9 y 17 años.

Es el propio obispo, Fernando Valera Sánchez, quien recibió en persona la denuncia que, tras la apertura del correspondiente expediente de investigación canónica y constitución del tribunal eclesiástico, decide trasladar al Tribunal de Instancia de Zamora los hechos para que se abran diligencias judiciales contra F.L.M., acusado por los jóvenes, cumplidos ya los 18 años de edad, y que tendrían entre 16 y 17 años cuando apuntan que sufrieron los tocamientos en los órganos sexuales.

La documentación remitida por el Obispado recoge las declaraciones de los dos varones y del propio cura, quienes todavía no han comparecido ante la jueza que investiga estos hechos, a pesar de que la causa se elevó al Tribunal de Instancia en abril de este mismo año. Al localizarse el campamento que Cáritas cede para "Como enanos" en Sanabria, las indagaciones las lleva a cabo la Guardia Civil, si bien las diligencias se encuentran a cargo de una jueza de la capital.